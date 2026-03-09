Βραζιλία: Ο Νεϊμάρ στην προεπιλογή του Αντσελότι για τα φιλικά με Γαλλία, Κροατία

Ο 34χρονος σούπερ σταρ της Σάντος βρίσκεται στις κλήσεις της Βραζιλίας για τα φιλικά με Γαλλία και Κροατία, κάνοντας το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να δώσει το «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο