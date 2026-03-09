Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Τσιριβέγια, έβγαλε μέρος του προγράμματος μετά από 1,5 μήνα
SPORTS
Παναθηναϊκός Πέδρο Τσιριβέγια Μπέτις

Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Τσιριβέγια, έβγαλε μέρος του προγράμματος μετά από 1,5 μήνα

Ο Ισπανός μέσος ξεπέρασε τον σοβαρό τραυματισμό του και ακολούθησε μέρος του προγράμματος - Σε ρυθμούς Europa League ο Παναθηναϊκός, αποθεραπεία για τους βασικούς της Λιβαδειάς

Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Τσιριβέγια, έβγαλε μέρος του προγράμματος μετά από 1,5 μήνα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μία πολύ καλή «είδηση» είχε το απόγευμα τη Δευτέρας (9/3) η προπόνηση των παικτών του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης», καθώς ο Πέδρο Τσιριβέγια ακολούθησε μέρος του προγράμματος της υπόλοιπης ομάδας περίπου 1,5 μήνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του (θλάση βαριάς μορφής στη γάμπα), που υπέστη στον αγώνα της 25ης Ιανουαρίου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Ισπανός μέσος το «παλεύει» για να προλάβει τη ρεβάνς με την Μπέτις στο «Cartuja» της Σεβίλλης για τους «16» του Europa League και πλέον δείχνει πως έχει μπει σε διαδικασία «επιστροφής», προς ικανοποίηση του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος περιμένει με ανυπομονησία την πλήρη επανένταξή του στην ομάδα.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, έκαναν αποθεραπεία στο Κορωπί ενόψει του πρώτου αγώνα της Πέμπτης (12/3. 19:45) με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ.

Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησαν σέντρες και τελειώματα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κώτσιρας και θεραπεία έκανε ο Πάλμερ-Μπράουν.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης