Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Τσιριβέγια, έβγαλε μέρος του προγράμματος μετά από 1,5 μήνα
Ο Ισπανός μέσος ξεπέρασε τον σοβαρό τραυματισμό του και ακολούθησε μέρος του προγράμματος - Σε ρυθμούς Europa League ο Παναθηναϊκός, αποθεραπεία για τους βασικούς της Λιβαδειάς
Μία πολύ καλή «είδηση» είχε το απόγευμα τη Δευτέρας (9/3) η προπόνηση των παικτών του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης», καθώς ο Πέδρο Τσιριβέγια ακολούθησε μέρος του προγράμματος της υπόλοιπης ομάδας περίπου 1,5 μήνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του (θλάση βαριάς μορφής στη γάμπα), που υπέστη στον αγώνα της 25ης Ιανουαρίου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
Ο Ισπανός μέσος το «παλεύει» για να προλάβει τη ρεβάνς με την Μπέτις στο «Cartuja» της Σεβίλλης για τους «16» του Europa League και πλέον δείχνει πως έχει μπει σε διαδικασία «επιστροφής», προς ικανοποίηση του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος περιμένει με ανυπομονησία την πλήρη επανένταξή του στην ομάδα.
Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, έκαναν αποθεραπεία στο Κορωπί ενόψει του πρώτου αγώνα της Πέμπτης (12/3. 19:45) με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ.
Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησαν σέντρες και τελειώματα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κώτσιρας και θεραπεία έκανε ο Πάλμερ-Μπράουν.
