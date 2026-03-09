Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έλειπε και οι Ορλάντο Μάτζικ... χόρεψαν τους Μιλγουόκι Μπακς με 130-91, δείτε βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έλειπε και οι Ορλάντο Μάτζικ... χόρεψαν τους Μιλγουόκι Μπακς με 130-91, δείτε βίντεο

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός για λόγους ξεκούρασης, οι Ορλάντο Μάτζικ διέλυσαν μέσα στο Μιλγουόκι τους Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έλειπε και οι Ορλάντο Μάτζικ... χόρεψαν τους Μιλγουόκι Μπακς με 130-91, δείτε βίντεο
Οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να ξεκουράσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τον τραυματισμό του και να μην τον χρησιμοποιήσουν σε back to back παιχνίδι μετά την αναμέτρηση κόντρα στους Γιούτα Τζαζ όπου είχαν καταφέρει να κερδίσουν δια χειρός του Greek Freak.

Όμως «No Giannis, No Party» για τα «Ελάφια» καθώς γνώρισαν την συντριβή από τους Ορλάντο Μάτζικ με 130-91 μέσα στο «Fiserv Forum» του Γουισκόνσιν. Ουσιαστικά οι Μπακς πραγματοποίησαν αποκαρδιωτική εμφάνιση με αποκορύφωμα το δεύτερο ημίχρονο και το επιμέρους 63-36 των φιλοξενούμενων.

Ο Πάολο Μπανκέρο είχε 33 πόντους με 9/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/9 βολές, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ήταν ο καλύτερος των νικητών ενώ ακολούθησαν οι Τζέιλεν Σαγκς (20π., 3/3τρ.), Ντεσμόντ Μπέιν (18π., 9ασ., 5ριμπ.) και Τζετ Χάουαρντ (14π., 2/4τρ.)

Για τους Μιλγουόκι Μπακς οι οποίοι γνώρισαν την 6η ήττα τους στα 7 τελευταία ματς με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν ακόμα περισσότερο από τη ζώνη του Play-In εχοντας 27-36 ρεκόρ (11η θέση) έναντι 32-33 των Σάρλοτ Χόρνετς (10η θέση), ο Μπόμπι Πόρτις είχε double double με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Καμ Τόμας πρόσθεσε άλλους 17 πόντους με 7/12 σουτ.

Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αγωνίστηκε 9 λεπτά και είχε 4 πόντους με 1/1 δίποντο, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Milwaukee Bucks vs Orlando Magic Full Game Highlights – March 8, 2026 | NBA Season


Πηγή: gazzetta.gr
