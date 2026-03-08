Χαμός στο ντέρμπι της Πορτογαλίας: Ο Μουρίνιο έκανε χειρονομίες προς τον πάγκο της Πόρτο και αποβλήθηκε, βίντεο
Επεισοδιακό ήταν το ντέρμπι που τελείωσε 2-2 στην Πορτογαλία, με τον Μουρίνιο να τα βάζει με τους πάντες μετά το τέλος του και να βλέπει την κόκκινη κάρτα

Άναψαν τα αίματα προς το φινάλε του ντέρμπι ανάμεσα σε Μπενφίκα και Πόρτο στην Πορτογαλία.

Μετά το γκολ του Μπαρέιρο που έφερε το ματς στα ίσα για τους Αετούς επικράτησε ένταση μεταξύ των δυο πάγκων, η οποία κορυφώθηκε με χειρονομίες του Ζοσέ Μουρίνιο.

Πρωτίστως ωστόσο ο Πορτογάλος τεχνικός τα έβαλε με τον διαιτητή της αναμέτρησης με έντονες διαμαρτυρίες, οι οποίες του στοίχισαν την κόκκινη κάρτα και την αποβολή του από το ματς.

Ενώ αποχωρούσε για τα αποδυτήρια πάντως ο Μουρίνιο στράφηκε ξανά προς τον πάγκο των Δράκων με χαρακτηριστικές χειρονομίες, ενώ με αποβολή τιμωρήθηκε και ο Νίκλας Οταμέντι για αντιαθλητική συμπεριφορά.


Λίγο πριν το τέλος του ντέρμπι εντωμεταξύ πήρε φωτιά η εξέδρα των οργανωμένων της Μπενφίκα, με την πυροσβεστική να τρέχει να επέμβει για να αποφευχθούν τα χειρότερα. 


Για την ιστορία πάντως η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη κατάφερε να σώσει τον βαθμό τις ισοπαλίας επιστρέφοντας από το εις βάρος της 2-0 στο «Ντα Λουζ» και με το τελικό 2-2 παρέμεινε στο -7 από την κορυφή και τους πρωτοπόρους Δράκους.
