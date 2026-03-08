Χαμός στο ντέρμπι της Πορτογαλίας: Ο Μουρίνιο έκανε χειρονομίες προς τον πάγκο της Πόρτο και αποβλήθηκε, βίντεο

Επεισοδιακό ήταν το ντέρμπι που τελείωσε 2-2 στην Πορτογαλία, με τον Μουρίνιο να τα βάζει με τους πάντες μετά το τέλος του και να βλέπει την κόκκινη κάρτα