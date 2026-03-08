Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ
Μετά το 0-0 στο Καραϊσκάκη η ΑΕΚ παρέμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League 1

O Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 στο Καραϊσκάκη και μετά από 24 αγώνες στη Stoiximan Super League η ΑΕΚ είναι μόνη πρώτη και στο +2. 


Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (24η)
Σάββατο 7 Μαρτίου 
Άρης - Ατρόμητος 0-0 
ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0
Κυριακή 8 Μαρτίου 
Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός 0-1 
 Βόλος-ΟΦΗ 1-1
 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4
 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0 
Δευτέρα 9 Μαρτίου 
18:00 Παναιτωλικός - Κηφισιά 


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 24 αγώνες)
1. ΑΕΚ 56
2. ΠΑΟΚ 54 
3. Ολυμπιακός 54 
4. Παναθηναϊκός 45
5. Λεβαδειακός 39
6. ΟΦΗ 29
7.  Άρης 29 
8. Ατρόμητος 28 
9. Βόλος 28 
10. Κηφισιά 24 
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ 21 
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14.  Πανσερραϊκός 12 
*Παναιτωλικός και Κηφισιά έχουν 23 αγώνες. 


