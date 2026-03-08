Μόνη στην κορυφή η ΑΕΚ μετά το 0-0 Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟ πέρασε με 1-4 από την Λιβαδειά και κλείδωσε την τετράδα, δείτε τα γκολ

Με buzzer beater πέναλτι του Χουάνπι Ανόρ στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Βόλος πήρε την ισοπαλία με σκορ 1-1 από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τις δυο ομάδες να παραμένουν εγκλωβισμένες στη μάχη για μια θέση στα Play Off 5-8.Ο Άαρον Λέγια Ισέκα στο 65’ είχε βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Χρήστου Κόντη που, όμως, δεν μπόρεσε να «κλειδώσει» το «τρίποντο» και να εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα. Οι Θεσσαλοί μπορεί να μην κερδίζουν, αλλά με τις δυο σερί ισοπαλίες – είχε προηγηθεί το 2-2 με την ΑΕΚ – διατηρούν ελπίδες για να αποφύγουν τα Play Out.Περισσότερο αλάτι στις ανοιχτές πληγές του Αστέρα Τρίπολης έριξε ο Πανσερραϊκός. Τα «λιοντάρια» επικράτησαν με 1-0 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στη σύγκρουση ουραγών της αγωνιστικής, πλησιάζοντας στον πόντο από τους Αρκάδες.Η αποβολή του Εβγκένι Γιαμπλόνσκι στο 28ο λεπτό διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το σκηνικό στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα. Το γκολ του Αντρέι Ιβάν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ήταν το επιστέγασμα της καλής εμφάνισης των παικτών του Ζεράρ Σαραγόσα. Ο,τι κι αν δοκίμασε στο δεύτερο ημίχρονο – στο ντεμπούτο του – ο Γιώργος Αντωνόπουλος, δεν ευδοκίμησε και οι Αρκάδες γνώρισαν την 4η σερί ήττα.Επαγγελματική νίκη για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ που δεν είχε τον τιμωρημένο Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της πέτυχε μόλις μόλις στο 5' με τον Μουκουντί.Ο Μαρίν μετά από εκτέλεση κόρνερ ξαναγέμισε μέσα στην περιοχή, ο Βάργκα είδε τον Αναγνωστόπουλο να αποκρούει την κεφαλιά του και στην επαναφορά ο Καμερουνέζος στόπερ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα στο 1ο ημίχρονο και στο 56' είχε την ευκαιρία να καθαρίσει το παιχνίδι. Ο Κοϊτά κέρδισε πέναλτι, ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεσε αλλά ο Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά και το απέκρουσε.Η ΑΕΛ είχε κάποιες καλές στιγμές στη συνέχεια αλλά δεν μπόρεσε να φύγει με κάτι χειροπιαστό από τη Νέα Φιλαδέλφεια.Ούτε και τώρα κέρδισε ο Άρης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει να κερδίσει από τον Ιανουάριο δεν τα κατάφερε ούτε με τον Ατρόμητο.Στο 7' ο Δώνης ανατράπηκε από τον Τσιγγάρα μέσα στην περιοχή και ο Ράτσιτς ανέλαβε την εκτέλεση. Έστειλε όμως τη μπάλα άουτ και παρέμεινε το 0-0!Στο 40' ο Άρης έμεινε με 10 παίκτες. Ο Γκαρέ σήκωσε ψηλά το πόδι του και χτύπησε στο κεφάλι τον Ούρονεν με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ο Φιλανδός αποχώρησε με διάσειση και ο παίκτης του Άρη για τα αποδυτήρια.Ο Άρης κέρδισε και δεύτερο πέναλτι αλλά μετά από την εκτέλεση του Μορόν στο 76' η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.Αρης – Ατρόμητος 0-0ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1Βόλος – ΟΦΗ 1-1Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)1. AEK 562. ΠΑΟΚ 543. Ολυμπιακός 544. Παναθηναϊκός 45-------------------------------------5. Λεβαδειακός 396. ΟΦΗ 297. Άρης 298. Ατρόμητος 28--------------------------------------9. Βόλος 2810. Κηφισιά 24 (23 αγωνες)11. Παναιτωλικός 21 (23 αγωνες)12. ΑΕΛ Novibet 2113. Αστέρας Τρίπολης 1614. Πανσερραϊκός 15Σάββατο 14 ΜαρτίουΟΦΗ – Ολυμπιακός (5μμ)Πανσερραϊκός – Αρης (7.30μμ)ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)Κυριακή 15 ΜαρτίουΚηφισιά – Βόλος (4μμ)ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)