Μόνη στην κορυφή η ΑΕΚ μετά το 0-0 Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟ πέρασε με 1-4 από την Λιβαδειά και κλείδωσε την τετράδα, δείτε τα γκολ
Μόνη στην κορυφή η ΑΕΚ μετά το 0-0 Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟ πέρασε με 1-4 από την Λιβαδειά και κλείδωσε την τετράδα, δείτε τα γκολ
Η λευκή ισοπαλία στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» ανέδειξε την ΑΕΚ ως μεγάλη κερδισμένη της 24ης αγωνιστικής - Ο Παναθηναϊκός «σφράγισε» τα playoffs με νίκη στη Λιβαδειά, Βόλος και ΟΦΗ έμειναν στο 1-1 και συνεχίζουν τη μάχη για τις θέσεις 5-8 ενώ ο Πανσερραϊκός με διπλό στην Τρίπολη έδωσε νέο ενδιαφέρον στην ουρά
Μια αγωνιστική με οριακά αποτελέσματα και καθοριστικές βαθμολογικές μεταβολές ήταν η 24η της Stoiximan Super League. Στο μεγάλο ματς του «Γ. Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αλληλοεξουδετερώθηκαν, μένοντας στο 0-0. Η απουσία τερμάτων και νικητή στο Φάληρο είχε άμεσο αντίκτυπο στην κορυφή της βαθμολογίας, εκεί όπου η ΑΕΚ αναδεικνύεται ως η απόλυτη κερδισμένη της αγωνιστικής.
Πλέον, η «Ένωση» απολαμβάνει τη μοναξιά της πρώτης θέσης με 56 βαθμούς, έχοντας αποκτήσει ένα προβάδισμα +2 από τους έτερους διεκδικητές του τίτλου (Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ), μπαίνοντας με πλεονέκτημα στην τελική ευθεία.
Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Λεβαδειακό, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 1-4 εκτός έδρας. Το Τριφύλλι «σφράγισε» και τυπικά την παρουσία του στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος ενώ η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου εξασφάλισε οριστικά την 5η θέση της κανονικής διάρκειας.
Η δράση της αγωνιστικής επεφύλασσε μεγάλες συγκινήσεις και στα χαμηλότερα στρώματα της βαθμολογίας. Στο Πανθεσσαλικό, ένα γκολ των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 1-1 ανάμεσα σε Βόλο και ΟΦΗ. Στην Τρίπολη, ο Πανσερραϊκός λύγισε 0-1 τους Αρκάδες, πετυχαίνοντας μια τεράστια νίκη-ανάσα που του δίνει ελπίδες για τη συνέχεια.
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0
Δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με τις δυο ομάδες να κάνουν ένα... δώρο στην ΑΕΚ που έμεινε μόνη πρώτη.
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράζβαν Λουτσέσκου, με τις επιλογές που έκαναν, ουσιαστικά αλληλοεξουδετέρωσαν ο ένας τον άλλον, σε ένα παιχνίδι που είχε δύο τρίλεπτα ξεσπάσματα - από ένα σε κάθε ημίχρονο. Πιο πειστικοί οι Πειραιώτες, δεν μπόρεσαν όμως να βρουν το πολυπόθητο γκολ, με τους Θεσσαλονικείς να αισθάνονται, μάλλον, ικανοποιημένοι με τον βαθμό.
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4
Κυριαρχικός κι αποτελεσματικός για τέταρτο σερί παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός πέρασε με εμφατική νίκη 4-1 απ’ τη Λιβαδειά και «τελείωσε» και μαθηματικά το θέμα της πρώτης τετράδας και της εισόδου του στα play off.
Τα γκολ των Ερνάντεθ (38’), Μπακασέτα (45’+3’ πέν.), Κοντούρη (50’) και Κυριακόπουλου (70’) «σφράγισαν» την τέταρτη σερί νίκη των «πράσινων», ενώ για τον Λεβαδειακό μείωσε προσωρινά σε 1-2 ο Πεντρόζο.
Bόλος - ΟΦΗ 1-1
Πλέον, η «Ένωση» απολαμβάνει τη μοναξιά της πρώτης θέσης με 56 βαθμούς, έχοντας αποκτήσει ένα προβάδισμα +2 από τους έτερους διεκδικητές του τίτλου (Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ), μπαίνοντας με πλεονέκτημα στην τελική ευθεία.
Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Λεβαδειακό, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 1-4 εκτός έδρας. Το Τριφύλλι «σφράγισε» και τυπικά την παρουσία του στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος ενώ η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου εξασφάλισε οριστικά την 5η θέση της κανονικής διάρκειας.
Η δράση της αγωνιστικής επεφύλασσε μεγάλες συγκινήσεις και στα χαμηλότερα στρώματα της βαθμολογίας. Στο Πανθεσσαλικό, ένα γκολ των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 1-1 ανάμεσα σε Βόλο και ΟΦΗ. Στην Τρίπολη, ο Πανσερραϊκός λύγισε 0-1 τους Αρκάδες, πετυχαίνοντας μια τεράστια νίκη-ανάσα που του δίνει ελπίδες για τη συνέχεια.
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0
Δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με τις δυο ομάδες να κάνουν ένα... δώρο στην ΑΕΚ που έμεινε μόνη πρώτη.
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράζβαν Λουτσέσκου, με τις επιλογές που έκαναν, ουσιαστικά αλληλοεξουδετέρωσαν ο ένας τον άλλον, σε ένα παιχνίδι που είχε δύο τρίλεπτα ξεσπάσματα - από ένα σε κάθε ημίχρονο. Πιο πειστικοί οι Πειραιώτες, δεν μπόρεσαν όμως να βρουν το πολυπόθητο γκολ, με τους Θεσσαλονικείς να αισθάνονται, μάλλον, ικανοποιημένοι με τον βαθμό.
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4
Κυριαρχικός κι αποτελεσματικός για τέταρτο σερί παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός πέρασε με εμφατική νίκη 4-1 απ’ τη Λιβαδειά και «τελείωσε» και μαθηματικά το θέμα της πρώτης τετράδας και της εισόδου του στα play off.
Τα γκολ των Ερνάντεθ (38’), Μπακασέτα (45’+3’ πέν.), Κοντούρη (50’) και Κυριακόπουλου (70’) «σφράγισαν» την τέταρτη σερί νίκη των «πράσινων», ενώ για τον Λεβαδειακό μείωσε προσωρινά σε 1-2 ο Πεντρόζο.
Bόλος - ΟΦΗ 1-1
Με buzzer beater πέναλτι του Χουάνπι Ανόρ στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Βόλος πήρε την ισοπαλία με σκορ 1-1 από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τις δυο ομάδες να παραμένουν εγκλωβισμένες στη μάχη για μια θέση στα Play Off 5-8.
Ο Άαρον Λέγια Ισέκα στο 65’ είχε βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Χρήστου Κόντη που, όμως, δεν μπόρεσε να «κλειδώσει» το «τρίποντο» και να εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα. Οι Θεσσαλοί μπορεί να μην κερδίζουν, αλλά με τις δυο σερί ισοπαλίες – είχε προηγηθεί το 2-2 με την ΑΕΚ – διατηρούν ελπίδες για να αποφύγουν τα Play Out.
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1
Περισσότερο αλάτι στις ανοιχτές πληγές του Αστέρα Τρίπολης έριξε ο Πανσερραϊκός. Τα «λιοντάρια» επικράτησαν με 1-0 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στη σύγκρουση ουραγών της αγωνιστικής, πλησιάζοντας στον πόντο από τους Αρκάδες.
Η αποβολή του Εβγκένι Γιαμπλόνσκι στο 28ο λεπτό διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το σκηνικό στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα. Το γκολ του Αντρέι Ιβάν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ήταν το επιστέγασμα της καλής εμφάνισης των παικτών του Ζεράρ Σαραγόσα. Ο,τι κι αν δοκίμασε στο δεύτερο ημίχρονο – στο ντεμπούτο του – ο Γιώργος Αντωνόπουλος, δεν ευδοκίμησε και οι Αρκάδες γνώρισαν την 4η σερί ήττα.
ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0
Επαγγελματική νίκη για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ που δεν είχε τον τιμωρημένο Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της πέτυχε μόλις μόλις στο 5' με τον Μουκουντί.
Ο Μαρίν μετά από εκτέλεση κόρνερ ξαναγέμισε μέσα στην περιοχή, ο Βάργκα είδε τον Αναγνωστόπουλο να αποκρούει την κεφαλιά του και στην επαναφορά ο Καμερουνέζος στόπερ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα στο 1ο ημίχρονο και στο 56' είχε την ευκαιρία να καθαρίσει το παιχνίδι. Ο Κοϊτά κέρδισε πέναλτι, ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεσε αλλά ο Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά και το απέκρουσε.
Η ΑΕΛ είχε κάποιες καλές στιγμές στη συνέχεια αλλά δεν μπόρεσε να φύγει με κάτι χειροπιαστό από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Άρης - Ατρόμητος 0-0
Ούτε και τώρα κέρδισε ο Άρης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει να κερδίσει από τον Ιανουάριο δεν τα κατάφερε ούτε με τον Ατρόμητο.
Στο 7' ο Δώνης ανατράπηκε από τον Τσιγγάρα μέσα στην περιοχή και ο Ράτσιτς ανέλαβε την εκτέλεση. Έστειλε όμως τη μπάλα άουτ και παρέμεινε το 0-0!
Στο 40' ο Άρης έμεινε με 10 παίκτες. Ο Γκαρέ σήκωσε ψηλά το πόδι του και χτύπησε στο κεφάλι τον Ούρονεν με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ο Φιλανδός αποχώρησε με διάσειση και ο παίκτης του Άρη για τα αποδυτήρια.
Ο Άρης κέρδισε και δεύτερο πέναλτι αλλά μετά από την εκτέλεση του Μορόν στο 76' η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.
Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (24η)
Αρης – Ατρόμητος 0-0
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1
Βόλος – ΟΦΗ 1-1
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0
Δευτέρα 9 Μαρτίου
Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)
Η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής
1. AEK 56
2. ΠΑΟΚ 54
3. Ολυμπιακός 54
4. Παναθηναϊκός 45
-------------------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. ΟΦΗ 29
7. Άρης 29
8. Ατρόμητος 28
--------------------------------------
9. Βόλος 28
10. Κηφισιά 24 (23 αγωνες)
11. Παναιτωλικός 21 (23 αγωνες)
12. ΑΕΛ Novibet 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 15
H επόμενη αγωνιστική (25η)
Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ – Ολυμπιακός (5μμ)
Πανσερραϊκός – Αρης (7.30μμ)
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κηφισιά – Βόλος (4μμ)
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)
Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)
Ο Άαρον Λέγια Ισέκα στο 65’ είχε βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Χρήστου Κόντη που, όμως, δεν μπόρεσε να «κλειδώσει» το «τρίποντο» και να εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα. Οι Θεσσαλοί μπορεί να μην κερδίζουν, αλλά με τις δυο σερί ισοπαλίες – είχε προηγηθεί το 2-2 με την ΑΕΚ – διατηρούν ελπίδες για να αποφύγουν τα Play Out.
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1
Περισσότερο αλάτι στις ανοιχτές πληγές του Αστέρα Τρίπολης έριξε ο Πανσερραϊκός. Τα «λιοντάρια» επικράτησαν με 1-0 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στη σύγκρουση ουραγών της αγωνιστικής, πλησιάζοντας στον πόντο από τους Αρκάδες.
Η αποβολή του Εβγκένι Γιαμπλόνσκι στο 28ο λεπτό διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το σκηνικό στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα. Το γκολ του Αντρέι Ιβάν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ήταν το επιστέγασμα της καλής εμφάνισης των παικτών του Ζεράρ Σαραγόσα. Ο,τι κι αν δοκίμασε στο δεύτερο ημίχρονο – στο ντεμπούτο του – ο Γιώργος Αντωνόπουλος, δεν ευδοκίμησε και οι Αρκάδες γνώρισαν την 4η σερί ήττα.
ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0
Επαγγελματική νίκη για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ που δεν είχε τον τιμωρημένο Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της πέτυχε μόλις μόλις στο 5' με τον Μουκουντί.
Ο Μαρίν μετά από εκτέλεση κόρνερ ξαναγέμισε μέσα στην περιοχή, ο Βάργκα είδε τον Αναγνωστόπουλο να αποκρούει την κεφαλιά του και στην επαναφορά ο Καμερουνέζος στόπερ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα στο 1ο ημίχρονο και στο 56' είχε την ευκαιρία να καθαρίσει το παιχνίδι. Ο Κοϊτά κέρδισε πέναλτι, ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεσε αλλά ο Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά και το απέκρουσε.
Η ΑΕΛ είχε κάποιες καλές στιγμές στη συνέχεια αλλά δεν μπόρεσε να φύγει με κάτι χειροπιαστό από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Άρης - Ατρόμητος 0-0
Ούτε και τώρα κέρδισε ο Άρης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει να κερδίσει από τον Ιανουάριο δεν τα κατάφερε ούτε με τον Ατρόμητο.
Στο 7' ο Δώνης ανατράπηκε από τον Τσιγγάρα μέσα στην περιοχή και ο Ράτσιτς ανέλαβε την εκτέλεση. Έστειλε όμως τη μπάλα άουτ και παρέμεινε το 0-0!
Στο 40' ο Άρης έμεινε με 10 παίκτες. Ο Γκαρέ σήκωσε ψηλά το πόδι του και χτύπησε στο κεφάλι τον Ούρονεν με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ο Φιλανδός αποχώρησε με διάσειση και ο παίκτης του Άρη για τα αποδυτήρια.
Ο Άρης κέρδισε και δεύτερο πέναλτι αλλά μετά από την εκτέλεση του Μορόν στο 76' η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.
Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (24η)
Αρης – Ατρόμητος 0-0
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1
Βόλος – ΟΦΗ 1-1
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0
Δευτέρα 9 Μαρτίου
Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)
Η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής
1. AEK 56
2. ΠΑΟΚ 54
3. Ολυμπιακός 54
4. Παναθηναϊκός 45
-------------------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. ΟΦΗ 29
7. Άρης 29
8. Ατρόμητος 28
--------------------------------------
9. Βόλος 28
10. Κηφισιά 24 (23 αγωνες)
11. Παναιτωλικός 21 (23 αγωνες)
12. ΑΕΛ Novibet 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 15
H επόμενη αγωνιστική (25η)
Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ – Ολυμπιακός (5μμ)
Πανσερραϊκός – Αρης (7.30μμ)
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κηφισιά – Βόλος (4μμ)
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)
Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα