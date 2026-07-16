Απώλειες για τη Wall Street - «Σφυροκόπημα» σε μετοχές AI και ημιαγωγών

Στα κόκκινα κινήθηκαν οι δείκτες, καθώς οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο και κυρίως τα μικροτσίπ βάρυναν το κλίμα - Η ανθεκτικότητα των οικονομικών στοιχείων «σκόνταψε» στην αβεβαιότητα που προκαλούν και πάλι οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν