Απώλειες για τη Wall Street - «Σφυροκόπημα» σε μετοχές AI και ημιαγωγών
Απώλειες για τη Wall Street - «Σφυροκόπημα» σε μετοχές AI και ημιαγωγών
Στα κόκκινα κινήθηκαν οι δείκτες, καθώς οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο και κυρίως τα μικροτσίπ βάρυναν το κλίμα - Η ανθεκτικότητα των οικονομικών στοιχείων «σκόνταψε» στην αβεβαιότητα που προκαλούν και πάλι οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Ένα ισχυρό κύμα πωλήσεων στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών οδήγησε χαμηλότερα τη Wall Street, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δικαιολογήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών ομίλων. Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε παράλληλα από την αναζωπύρωση των γεωπολιτικών κινδύνων.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,51% στις 7.533 μονάδες και ο Nasdaq έκανε βουτιά ύψους 1,47% πέφτοντας στις 25.881 μονάδες. Ο Dow Jones, αν και προσπάθησε ενδοσυνεδριακά να αντισταθεί στις πιέσεις, τελικά ακολούθησε το καθοδικό ρεύμα χάνοντας 0,20% στις 52.552 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε στο 4,56% και του 30ετούς άγγιξε το 5,09%.
Αρνητικός πρωταγωνιστής της συνεδρίασης αποτέλεσε ο τεχνολογικός κλάδος και ειδικότερα οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών μετά την αναβάθμιση των επενδυτικών δαπανών από τον κολοσσό της TSMC, που είναι βασικός κατασκευαστής προηγμένων επεξεργαστών για Big Tech όπως η Nvidia και η Apple.
Η εταιρεία ανακοίνωσε εντυπωσιακή αύξηση 77% στα καθαρά κέρδη του τριμήνου, τα οποία ανήλθαν σε 706,6 δισ. δολάρια Ταϊβάν, ή περίπου 22 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας με άνεση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο τα αποτελέσματα της δεν καθησύχασαν την αγορά.
Οι επενδυτές προβληματίζονται για το έντονο ράλι των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και αμφισβητούν τις αποδόσεις τους, επαναλαμβάνοντας το μοτίβο που είχε καταγραφεί μία ημέρα νωρίτερα, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα της ολλανδικής ASML.
«Η πορεία των μετοχών των εταιρειών τσιπ στο εξής παραμένει το σημαντικότερο ζήτημα για τη χρηματιστηριακή αγορά», δήλωσε. «Εμφανίζουν ήδη ορισμένες ουσιαστικές ρωγμές, επομένως θα πρέπει σύντομα να καταγράψουν μια ισχυρή και διατηρήσιμη ανάκαμψη, διαφορετικά θα αρχίσουν να εκπέμπουν πραγματικά προειδοποιητικά σήματα» σχολίασε ο Ματ Μάλεϊ της Miller Tabak.
Θυμίζουμε πως το ισχυρό ράλι των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη νωρίτερα μέσα στη χρονιά συνέβαλε καθοριστικά ώστε η Wall Street να ξεπεράσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψει σε ιστορικά υψηλά. Ωστόσο, από τον προηγούμενο μήνα έχει εκδηλωθεί κύμα κατοχύρωσης κερδών, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες για τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τεχνολογικό τομέα και για την εκτίναξη των τιμών προϊόντων όπως τα τσιπ μνήμης, τα οποία χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων και ειδικότερα στις μεγάλες εταιρείες ημιαγωγών και στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως οι λεγόμενες Υπέροχες Επτά, ξεκινώντας από σήμερα με την Netflix.
Η Netflix θα δημοσιεύσει τριμηνιαία αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του NYSE και σε ένα διάστημα που η μετοχή της έχει δεχτεί αρκετές πιέσεις, λόγω της ασθενέστερης συμμετοχής των χρηστών και των αμφιβολιών γύρω από την αναπτυξιακή στρατηγική της πλατφόρμας streaming.
«Τα εταιρικά αποτελέσματα αναμένεται να βοηθήσουν στον διαχωρισμό των ουσιαστικών ενδείξεων από τον θόρυβο, αποκαλύπτοντας εάν οι καταναλωτές παραμένουν ανθεκτικοί ή εάν αρχίζουν τελικά να περιορίζουν τις δαπάνες τους», σχολίασε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro.
Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι τριμηνιαίες ανακοινώσεις των Alphabet, Intel, IBM, Texas Instruments και Tesla. Μία εβδομάδα αργότερα θα ακολουθήσουν οι Microsoft, Meta, Amazon, Arm, Qualcomm και Apple.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,51% στις 7.533 μονάδες και ο Nasdaq έκανε βουτιά ύψους 1,47% πέφτοντας στις 25.881 μονάδες. Ο Dow Jones, αν και προσπάθησε ενδοσυνεδριακά να αντισταθεί στις πιέσεις, τελικά ακολούθησε το καθοδικό ρεύμα χάνοντας 0,20% στις 52.552 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε στο 4,56% και του 30ετούς άγγιξε το 5,09%.
Αρνητικός πρωταγωνιστής της συνεδρίασης αποτέλεσε ο τεχνολογικός κλάδος και ειδικότερα οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών μετά την αναβάθμιση των επενδυτικών δαπανών από τον κολοσσό της TSMC, που είναι βασικός κατασκευαστής προηγμένων επεξεργαστών για Big Tech όπως η Nvidia και η Apple.
Η εταιρεία ανακοίνωσε εντυπωσιακή αύξηση 77% στα καθαρά κέρδη του τριμήνου, τα οποία ανήλθαν σε 706,6 δισ. δολάρια Ταϊβάν, ή περίπου 22 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας με άνεση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο τα αποτελέσματα της δεν καθησύχασαν την αγορά.
Οι επενδυτές προβληματίζονται για το έντονο ράλι των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και αμφισβητούν τις αποδόσεις τους, επαναλαμβάνοντας το μοτίβο που είχε καταγραφεί μία ημέρα νωρίτερα, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα της ολλανδικής ASML.
«Η πορεία των μετοχών των εταιρειών τσιπ στο εξής παραμένει το σημαντικότερο ζήτημα για τη χρηματιστηριακή αγορά», δήλωσε. «Εμφανίζουν ήδη ορισμένες ουσιαστικές ρωγμές, επομένως θα πρέπει σύντομα να καταγράψουν μια ισχυρή και διατηρήσιμη ανάκαμψη, διαφορετικά θα αρχίσουν να εκπέμπουν πραγματικά προειδοποιητικά σήματα» σχολίασε ο Ματ Μάλεϊ της Miller Tabak.
Θυμίζουμε πως το ισχυρό ράλι των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη νωρίτερα μέσα στη χρονιά συνέβαλε καθοριστικά ώστε η Wall Street να ξεπεράσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψει σε ιστορικά υψηλά. Ωστόσο, από τον προηγούμενο μήνα έχει εκδηλωθεί κύμα κατοχύρωσης κερδών, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες για τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τεχνολογικό τομέα και για την εκτίναξη των τιμών προϊόντων όπως τα τσιπ μνήμης, τα οποία χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων και ειδικότερα στις μεγάλες εταιρείες ημιαγωγών και στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως οι λεγόμενες Υπέροχες Επτά, ξεκινώντας από σήμερα με την Netflix.
Η Netflix θα δημοσιεύσει τριμηνιαία αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του NYSE και σε ένα διάστημα που η μετοχή της έχει δεχτεί αρκετές πιέσεις, λόγω της ασθενέστερης συμμετοχής των χρηστών και των αμφιβολιών γύρω από την αναπτυξιακή στρατηγική της πλατφόρμας streaming.
«Τα εταιρικά αποτελέσματα αναμένεται να βοηθήσουν στον διαχωρισμό των ουσιαστικών ενδείξεων από τον θόρυβο, αποκαλύπτοντας εάν οι καταναλωτές παραμένουν ανθεκτικοί ή εάν αρχίζουν τελικά να περιορίζουν τις δαπάνες τους», σχολίασε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro.
Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι τριμηνιαίες ανακοινώσεις των Alphabet, Intel, IBM, Texas Instruments και Tesla. Μία εβδομάδα αργότερα θα ακολουθήσουν οι Microsoft, Meta, Amazon, Arm, Qualcomm και Apple.
Στη σημερινή συνεδρίαση, αντίβαρο στις πιέσεις του τεχνολογικού κλάδου αποτέλεσε η ισχυρή άνοδος των μετοχών βασικών καταναλωτικών αγαθών και υγείας, με τον δεύτερο κλάδο να ενισχύεται από την άνοδο της ασφαλιστικής UnitedHealth μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης οικονομικά στοιχεία που έδειξαν την ανθεκτικότητα της καταναλωτικής δαπάνης με επίκεντρο τις λιανικές πωλήσεις και της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα παρακολουθούσαν στενά την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο και ανήλθαν στα 768,6 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις. Ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε από το αναθεωρημένο 1% του Μαΐου, καθώς οι Αμερικανοί καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες τους για καύσιμα.
Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας υποχώρησαν στις 208.000 την προηγούμενη εβδομάδα, χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση των 216.000.
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι επενδυτές είχαν ενθαρρυνθεί από τα χαμηλότερα των αναμενόμενων στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού. Η χαλάρωση των πληθωριστικών πιέσεων σε συνδυασμό με τη μείωση των λιανικών πωλήσεων στα πρατήρια καυσίμων υπέδειξαν ότι η Federal Reserve διαθέτει κάποιο περιθώριο ώστε να μην προχωρήσει άμεσα σε αύξηση επιτοκίων.
Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 28ης και 29ης Ιουλίου έχουν υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα.
Ωστόσο, οι δηλώσεις της προέδρου της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, επανέφεραν στο προσκήνιο τις πιέσεις των γερακιών του συμβουλίου.
«Πιστεύω επί του παρόντος ότι ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια θα εξισορροπούσαν καλύτερα τις προοπτικές και τους κινδύνους για τους δύο στόχους της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς», ανέφερε η Λόγκαν επισημαίνοντας ότι παρά τα καλύτερα πληθωριστικά στοιχεία, το τοπίο παραμένει εύθραυστο. «Προϋποθέτει ότι θα αποφευχθούν νέες πιέσεις στις τιμές από ενεργειακά σοκ βραχυπρόθεσμα και από ενίσχυση της ζήτησης μεσοπρόθεσμα. Προς το παρόν, αποτελεί περισσότερο ελπίδα παρά το πιθανότερο σενάριο», προειδοποίησε.
Αναλόγως και ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία του, δεδομένου του κινδύνου να επιταχυνθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες.
Πραγματικά, παρότι η επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ τον Ιούνιο είναι ενθαρρυντική, οι πληθωριστικές συνθήκες έχουν μεταβληθεί γρήγορα μέσα στον Ιούλιο, μετά την απότομη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για νέες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές, ενώ το Ιράν επέμεινε ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να παρεμβαίνουν στα Στενά του Ορμούζ.
Με φόντο την ένταση αυτή, οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει διψήφια ποσοστιαία άνοδο αυτή την εβδομάδα, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που αποτελούν το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, να έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 11%.
Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, οι τιμές υποχώρησαν, αλλά παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Το το Brent συμβολαίων Σεπτεμβρίου έκλεισε με πτώση 0,85% στα 84,23 δολάρια και το αμερικανικό WTI έπεσε ελαφρά λίγο κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι.
Σε επίπεδο μετοχών, ο κλάδος των ημιαγωγών δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις, όμως ευρύτερα ο τεχνολογικός κλάδος μέτρησε αρκετές απώλειες.
Ενδεικτικά η Alphabet έπεσε πάνω από 4%, μετά τις πληροφορίες ότι η Google βρίσκεται αρκετούς μήνες πίσω από το χρονοδιάγραμμα για την παράδοση του ισχυρότερου κορυφαίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει.
Ισχυρή πτώση και για τις Intel, Western Digital και Seagate Technology, καθώς η διόρθωση επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο των memory και storage chips, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν επίσης οι Nvidia, AMD, Broadcom και Arm Holdings.
Κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε και την United Airlines Holdings καθώς τα αποτελέσματα της κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εκτίναξη του κόστους των καυσίμων επισκιάζει την ισχυρή ταξιδιωτική ζήτηση.
Στις κερδισμένες, αντιθέτως, βρέθηκε η Eli Lilly, που συμφώνησε να εξαγοράσει την AtaiBeckley έναντι ποσού που μπορεί να φτάσει τα 3,8 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον μέχρι πρότινος περιθωριακό κλάδο των ψυχεδελικών φαρμάκων, όπως και η Merck, καθώς έλαβε έγκριση από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές για ένα χάπι που ανταγωνίζεται τις ισχυρές ενέσιμες θεραπείες στη μείωση των επικίνδυνα υψηλών επιπέδων χοληστερόλης.
Άλμα άνω του 7% για την JB Hunt Transport Services καθώς τα αποτελέσματα της έδειξαν ότι τα υψηλότερα κόμιστρα στις εμπορευματικές μεταφορές και η μείωση της διαθέσιμης μεταφορικής δυναμικότητας αρχίζουν να αποτυπώνονται θετικά στην κερδοφορία
Ώθηση στην UnitedHealth Group έδωσαν τα υψηλά κέρδη τριμήνου και η αναβάθμιση των προβλέψεων της για το σύνολο του έτους, ενώ οι υψηλές επιδόσεις έστειλαν στο +10% τη μετοχή της Abbott Laboratories.
Θετικά υποδέχτηκαν, εξάλλου, οι επενδυτές και την είδηση ότι η Uber Technologies συμφώνησε να εξαγοράσει τη Delivery Hero, σε μια συναλλαγή που αποτιμά τη γερμανική εταιρεία στα 14,8 δισ. δολάρια, δίδοντας ώθηση στη μετοχή της.
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Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης οικονομικά στοιχεία που έδειξαν την ανθεκτικότητα της καταναλωτικής δαπάνης με επίκεντρο τις λιανικές πωλήσεις και της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα παρακολουθούσαν στενά την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο και ανήλθαν στα 768,6 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις. Ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε από το αναθεωρημένο 1% του Μαΐου, καθώς οι Αμερικανοί καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες τους για καύσιμα.
Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας υποχώρησαν στις 208.000 την προηγούμενη εβδομάδα, χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση των 216.000.
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι επενδυτές είχαν ενθαρρυνθεί από τα χαμηλότερα των αναμενόμενων στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού. Η χαλάρωση των πληθωριστικών πιέσεων σε συνδυασμό με τη μείωση των λιανικών πωλήσεων στα πρατήρια καυσίμων υπέδειξαν ότι η Federal Reserve διαθέτει κάποιο περιθώριο ώστε να μην προχωρήσει άμεσα σε αύξηση επιτοκίων.
Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 28ης και 29ης Ιουλίου έχουν υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα.
Ωστόσο, οι δηλώσεις της προέδρου της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, επανέφεραν στο προσκήνιο τις πιέσεις των γερακιών του συμβουλίου.
«Πιστεύω επί του παρόντος ότι ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια θα εξισορροπούσαν καλύτερα τις προοπτικές και τους κινδύνους για τους δύο στόχους της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς», ανέφερε η Λόγκαν επισημαίνοντας ότι παρά τα καλύτερα πληθωριστικά στοιχεία, το τοπίο παραμένει εύθραυστο. «Προϋποθέτει ότι θα αποφευχθούν νέες πιέσεις στις τιμές από ενεργειακά σοκ βραχυπρόθεσμα και από ενίσχυση της ζήτησης μεσοπρόθεσμα. Προς το παρόν, αποτελεί περισσότερο ελπίδα παρά το πιθανότερο σενάριο», προειδοποίησε.
Αναλόγως και ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία του, δεδομένου του κινδύνου να επιταχυνθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες.
Πραγματικά, παρότι η επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ τον Ιούνιο είναι ενθαρρυντική, οι πληθωριστικές συνθήκες έχουν μεταβληθεί γρήγορα μέσα στον Ιούλιο, μετά την απότομη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για νέες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές, ενώ το Ιράν επέμεινε ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να παρεμβαίνουν στα Στενά του Ορμούζ.
Με φόντο την ένταση αυτή, οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει διψήφια ποσοστιαία άνοδο αυτή την εβδομάδα, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που αποτελούν το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, να έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 11%.
Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, οι τιμές υποχώρησαν, αλλά παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Το το Brent συμβολαίων Σεπτεμβρίου έκλεισε με πτώση 0,85% στα 84,23 δολάρια και το αμερικανικό WTI έπεσε ελαφρά λίγο κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι.
Σε επίπεδο μετοχών, ο κλάδος των ημιαγωγών δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις, όμως ευρύτερα ο τεχνολογικός κλάδος μέτρησε αρκετές απώλειες.
Ενδεικτικά η Alphabet έπεσε πάνω από 4%, μετά τις πληροφορίες ότι η Google βρίσκεται αρκετούς μήνες πίσω από το χρονοδιάγραμμα για την παράδοση του ισχυρότερου κορυφαίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει.
Ισχυρή πτώση και για τις Intel, Western Digital και Seagate Technology, καθώς η διόρθωση επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο των memory και storage chips, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν επίσης οι Nvidia, AMD, Broadcom και Arm Holdings.
Κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε και την United Airlines Holdings καθώς τα αποτελέσματα της κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εκτίναξη του κόστους των καυσίμων επισκιάζει την ισχυρή ταξιδιωτική ζήτηση.
Στις κερδισμένες, αντιθέτως, βρέθηκε η Eli Lilly, που συμφώνησε να εξαγοράσει την AtaiBeckley έναντι ποσού που μπορεί να φτάσει τα 3,8 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον μέχρι πρότινος περιθωριακό κλάδο των ψυχεδελικών φαρμάκων, όπως και η Merck, καθώς έλαβε έγκριση από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές για ένα χάπι που ανταγωνίζεται τις ισχυρές ενέσιμες θεραπείες στη μείωση των επικίνδυνα υψηλών επιπέδων χοληστερόλης.
Άλμα άνω του 7% για την JB Hunt Transport Services καθώς τα αποτελέσματα της έδειξαν ότι τα υψηλότερα κόμιστρα στις εμπορευματικές μεταφορές και η μείωση της διαθέσιμης μεταφορικής δυναμικότητας αρχίζουν να αποτυπώνονται θετικά στην κερδοφορία
Ώθηση στην UnitedHealth Group έδωσαν τα υψηλά κέρδη τριμήνου και η αναβάθμιση των προβλέψεων της για το σύνολο του έτους, ενώ οι υψηλές επιδόσεις έστειλαν στο +10% τη μετοχή της Abbott Laboratories.
Θετικά υποδέχτηκαν, εξάλλου, οι επενδυτές και την είδηση ότι η Uber Technologies συμφώνησε να εξαγοράσει τη Delivery Hero, σε μια συναλλαγή που αποτιμά τη γερμανική εταιρεία στα 14,8 δισ. δολάρια, δίδοντας ώθηση στη μετοχή της.
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