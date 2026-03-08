Ο Γιόβιτς χάρισε μια ανθοδέσμη στη σύντροφό του για την ημέρα της γυναίκας και πήρε ένα φιλί της, βίντεο
Την κίνηση του Λούκα Γιόβιτς ακολούθησαν και τα παιδιά του με την Σοφία Μιλόσεβιτς

Ο Λούκα Γιόβιτς είναι από τους πιο αγαπητούς παίκτες της ΑΕΚ και φαίνεται να έχει προσαρμοστεί μαζί με την οικογένειά του πολύ γρήγορα στη ζωή της Αθήνας. 

Ο Σέρβος με αφορμή την ημέρα της γυναίκας έκανε δώρο στη σύζυγό του μία τεράστια ανθοδέσμη και εκείνη τον ευχαρίστησε με ένα γλυκό φιλί. 

Η Σοφία Μιλόσεβιτς το δημοσίευσε στο Instagram με emojis καρδιές, ενώ στη συνέχεια τα δύο παιδιά τους έδωσαν στη μητέρα τους από μία πιο μικρή ανθοδέσμη, σε ένα πολύ τρυφερό στιγμιότυπο. 

