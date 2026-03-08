Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα 0-1: «Απόδραση» τίτλου με υπογραφή Γιαμάλ

Κλείσιμο

Πρόκειται για νίκη που στο τέλος της σεζόν θα μπορούσε να κρίνει πρωτάθλημα! Η Μπαρτσελόνα ζορίστηκε από το ανοικτό παιχνίδι της Μπιλμπάο, όμως το γκολ του Λαμίν Γιαμάλ να είναι το μοναδικό σε ένα διασκεδαστικό ματς πήρε τη νίκη με 1-0 στο «Σαν Μαμές» και ξέφυγε ξανά στο +4 από τη Ρεάλ.Το πρώτο ημίχρονο είχε καταιγιστικό ρυθμό, με τα σημάδια να φαίνεται με το... καλησπέρα. Μόλις στα 20 δευτερόλεπτα ο Κανσέλο στην προσπάθειά του να καθαρίσει μια σέντρα με την προβολή σημάδεψε το οριζόντιο του Ζοάν Γκαρθία, σε κορυφαία στιγμή της Μπιλμπάο να προηγηθεί στο σκορ. Πέντε λεπτά αργότερα ήταν η σειρά της Μπάρτσα να αγγίξει το γκολ από... σπόντα, όταν από κόντρα στον Βίβιαν η μπάλα πήρε πορεία προς τα δίχτυα, προτού ο Ουνάι Σιμόν διώξει σε κόρνερ.Προοδευτικά ο ρυθμός έπεσε στο «Σαν Μαμές», όχι όμως για πολύ. Στο 34΄συγκεκριμένα ο Λαπόρτ μαζί με τον Ουνάι Σιμόν σταμάτησαν την τελευταία στιγμή την επέλαση του Κανσέλο, ενώ στην αντεπίθεση ο Ζοάν Γκαρθία έπεσε στα πόδια του Σάντσεθ και τον σταμάτησε στο τετ-α-τετ. Στο φινάλε του ημίχρονου ο Φεράν Τόρες πήγε για το γκολ της αγωνιστικής με τακουνάκι από εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, όμως η μπάλα έξυσε την αριστερή δοκό των Βάσκων.Το πλασέ του Γιαμάλ έκρινε το ματςΟι Καταλανοί επέστρεψαν με περισσότερη φούρια στο β΄μέρος, απείλησαν στα πρώτα λεπτά με τους Ράσφορντ και Κουμπαρσί, όμως στο 59΄χρειάστηκαν τον «κέρβερο» Ζοάν Γκαρθία, ο οποίος έβαλε καθοριστικό στοπ στο πλασέ του Σανθέτ από κοντά. Παρά την ευκαιρία των Βάσκων πάντως η Μπαρτσελόνα είχε καταφέρει να σβήσει τη φλόγα από τα μάτια των παικτών του Βαλβέρδε, ήλεγχε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον ρυθμό του ματς μετά την ανάπαυλα και βρήκε τελικά το γκολ της νίκης.Στο 69΄συγκεκριμένα ο Μποϊρό γλίστρησε στην περιοχή μπροστά στον Γιαμάλ και του έδωσε τον χώρο να κάνει ένα εντυπωσιακό πλασέ από πλάγια θέση, με τη μπάλα να χτυπάει πρώτα στο δοκάρι και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 των Μπλαουγκράνα. Στα λεπτά που απέμεναν οι παίκτες του Φλικ οπισθοχώρησαν το γήπεδο κι έκαναν διαχείριση του αποτελέσματος, το οποίο παρέμεινε ανέγγιχτο μέχρι το φινάλε και πρόσφερε ξανά μαξιλαράκι ασφαλείας στη Μπάρτσα από τη δεύτερη Ρεάλ.Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ερνέστο Βαλβέρδε): Ουνάι Σιμόν, Γκοροσάμπελ, Βίβιαν, Λαπόρτ, Μποϊρό, Χαουρεγιθάρ (74΄Γκαρθία), Ρέγο (69΄Βέσγκα), Γκόμεθ (10΄Ναβάρο), Μπερενγκέρ, Σάντσεθ (46΄Σανθέτ), Ινιάκι Γουίλιαμς (69΄Γκουρουθέτα)Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Έρικ Γκαρθία, Κουμπαρσί, Ζεράρ Μαρτίν, Κανσέλο, Μπερνάλ (46΄Πέδρι), Κασάδο (78΄Αραούχο), Ντάνι Όλμο (62΄Φερμίν Λόπεθ), Ράσφορντ (62΄Ραφίνια), Γιαμάλ, Φεράν Τόρες (62΄Λεβαντόφσκι)