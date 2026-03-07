Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών: Δύο στα δύο η Ελλάδα, 2-0 τα Νησιά Φερόε
Μετά την Γεωργία η Ελλάδα κέρδισε και τα Νησιά Φερόε στο Ηράκλειο
Η Εθνική Γυναικών πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση με ποδόσφαιρο κυριαρχίας και νίκησε 2-0 τα Νησιά Φερόε στο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" για τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου της League C, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Ελλάδα - Νησιά Φερόε
Όπως και στο παιχνίδι με την Γεωργία, η Εθνική ξεκίνησε δυνατά και μόλις στο 2' η Καλλίστη Μπρουκσάιρ κέρδισε πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ η Βεατρίκη Σαρρή, η παίκτρια που συνήθως αναλαμβάνει τις εκτελέσεις από την άσπρη βούλα. Από εκείνο το σημείο και ως την ανάπαυλα η Ελλάδα ήταν η ομάδα που κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και βρισκόταν συνεχώς στην επίθεση. Αυτή η υπεροχή έφερε μια εξαιρετική ευκαιρία στο 18', όταν η Στέισι Παπαδοπούλου πέρασε δύο αμυντικούς σχεδόν στη γραμμή του άουτ και με παράλληλη πάσα βρήκε την Χαλατσογιάννη, όμως το πλασέ της τελευταίας βρήκε στη ρίζα της δοκού. Προς το τέλος του ημιχρόνου η Εθνική είχε δύο ακόμη κλασσικές ευκαιρίες, με το εξ επαφής κοντινό πλασέ της Μωραϊτου στο 37' να αποκρούεται από την γκολκίπερ των Φερόε και την προσπάθεια της Παπαθεοδώρου στις καθυστερήσεις να μην βρίσκει στόχο.
Στο ίδιο μοτίβο κύλησε το β' ημίχρονο, με την Εθνική να πιέζει αλλά να μην φτάνει σε κλασσική ευκαιρία μέχρι το 73', όταν με επέλαση η Σαρρή βρέθηκε σε τετ α τετ με τη Γιένσεν που απέκρουσε. Πριν από αυτό ωστόσο, στο 61', χρειάστηκε μια ωραία εκτίναξη και απόκρουση της Πεταλωτή σε σουτ της Γιοχάνεσεν που κατευθυνόταν στο "Γ". Και στο 78' ήρθε το γκολ που "κλείδωσε" την ελληνική νίκη, όταν στο ωραίο ψιλοκρεμαστο γύρισμα της Μπρουκσάιρ από αριστερά η Σοφία Κοντούλη πετάχτηκε και ευστόχησε με πλασέ από τη μικρή περιοχή.
Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Πεταλωτή, Κοσκερίδου, Γκούνη, Μάρκου, Παπαδοπούλου, Χαλατσογιάννη (83' Δρακογιαννάκη), Παπαθεοδώρου (64' Κόγγουλη), Μωραΐτου, Γιαννακά (83' Τζούρτζεβιτς) Μπρουσκάιρ (89' Σάιχ), Σαρρή (89' Αργυρίου).
Νησιά Φερόε (Πίτερ Κλέμεντσεν): Γιένσεν Ολούβα, Γιάκομπσεν (83' Μόρτενσεν), Χούμλαντ, Γιένσεν Τορούν, Λαμχάουγκε (83' Κλεμέντσεν), Κλακστάιν (73' Μπράντστρουπ), Σβαρβάνταλ (63' Σόρενσεν), Γιοχάνεσεν, Σεβντβάλ (63' Ερνστντόντιρ).
