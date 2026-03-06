Έφτασε πρώτος στο ΣΕΦ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Χέιζ - Ντέιβις, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού ζήτησε να πάει τρεις ώρες πριν το ντέρμπι για να κάνει το ζέσταμά του αλλά του επετράπη να εμφανιστεί μετά τις 19:00

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague με όλα τα βλέματα να είναι στραμμένα πάνω στη σημαντική αναμέτρηση.

Οι δύο ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες με την καθεμία να έχει διαφορετικό βαθμολογικό κίνητρο και διακύβευμα.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μάλιστα ακολουθώντας την καθιερωμένη ρουτίνα του αποφάσισε να αναχωρήσει για το Φαληρικό στάδιο μόνος του χωρίς να ακολουθήσει την... ιεροτελεστία του.

Ο Αμερικανός ήθελε να πάει στο ΣΕΦ τρεις ώρες πριν από το παιχνίδι αλλά από την ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθάρισαν πως μπορεί να εμφανιστεί μετά τις 19:00 και έτσι και έγινε.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη του Χέιζ-Ντέιβις μόνος του δύο ώρες πριν το τζάμπολ:

