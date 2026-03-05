Τσακώθηκε με τον διαιτητή ο Απόστολος Τσιτσιπάς: «Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω»
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Απόστολος Τσιτσιπάς ATP

Τσακώθηκε με τον διαιτητή ο Απόστολος Τσιτσιπάς: «Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω»

Ο διαιτητής του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σαποβάλοφ έκανε παρατήρηση στον Έλληνα πρωταθλητή για παράνομο coaching του πατέρα του, Απόστολου

Τσακώθηκε με τον διαιτητή ο Απόστολος Τσιτσιπάς: «Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω»
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο ματς με τον Σαποβάλοφ δέχθηκε προειδοποίηση για coaching του πατέρα του και προπονητή του, Απόστολου Τσιτσιπά

Αν και το coaching επιτρέπεται πλέον στο ATP Tour, υπάρχουν ορισμένοι κανονισμοί.

Ένας απ' αυτούς λέει ότι δεν επιτρέπεται να εξελίσσεται σε συζήτηση, κάτι βεβαίως που είναι στην κρίση του διαιτητή το πόσο και αν θα το τραβήξει ο παίκτης.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε στιχομυθία μεταξύ Απόστολου και Στέφανου, με τον διαιτητή του αγώνα, Μοχάμεντ Λαχιάνι να τη θεωρεί παράτυπη. 

O Σουηδός διαιτητής, λοιπόν, θεώρησε ότι υπήρξε υπερβολή και «τιμώρησε» τον Στεφ, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες του Απόστολου. «Θα κάνω αναφορά μετά τον αγώνα, μάλλον δεν ξέρεις τη δουλειά σου», ήταν τα λόγια του προς τον umpire.

Νωρίτερα, πάντως, είχε παραπονεθεί και ο Σαποβάλοφ για τη φασαρία από το box του Στέφανου.

O Έλληνας τενίστας, θυμίζουμε, ηττήθηκε στα τρία σετ από τον Καναδό και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου.

Κλείσιμο
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης