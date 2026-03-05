Τσακώθηκε με τον διαιτητή ο Απόστολος Τσιτσιπάς: «Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω»

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Ο διαιτητής του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σαποβάλοφ έκανε παρατήρηση στον Έλληνα πρωταθλητή για παράνομο coaching του πατέρα του, Απόστολου
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο ματς με τον Σαποβάλοφ δέχθηκε προειδοποίηση για coaching του πατέρα του και προπονητή του, Απόστολου Τσιτσιπά.
Αν και το coaching επιτρέπεται πλέον στο ATP Tour, υπάρχουν ορισμένοι κανονισμοί.
Ένας απ' αυτούς λέει ότι δεν επιτρέπεται να εξελίσσεται σε συζήτηση, κάτι βεβαίως που είναι στην κρίση του διαιτητή το πόσο και αν θα το τραβήξει ο παίκτης.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε στιχομυθία μεταξύ Απόστολου και Στέφανου, με τον διαιτητή του αγώνα, Μοχάμεντ Λαχιάνι να τη θεωρεί παράτυπη.
O Σουηδός διαιτητής, λοιπόν, θεώρησε ότι υπήρξε υπερβολή και «τιμώρησε» τον Στεφ, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες του Απόστολου. «Θα κάνω αναφορά μετά τον αγώνα, μάλλον δεν ξέρεις τη δουλειά σου», ήταν τα λόγια του προς τον umpire.
Νωρίτερα, πάντως, είχε παραπονεθεί και ο Σαποβάλοφ για τη φασαρία από το box του Στέφανου.
O Έλληνας τενίστας, θυμίζουμε, ηττήθηκε στα τρία σετ από τον Καναδό και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου.
Tsitsipas gets hit with a coaching violation despite it being legal pic.twitter.com/FX24WHU3cG— asud (@asud683385) March 5, 2026
