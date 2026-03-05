Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Euroleague και ποδόσφαιρο σε Αγγλία, Γαλλία
Η αγωνιστική δράση ξεκινάει στις 5 το απόγευμα

Πέμπτη σήμερα (05/03) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας είναι γεμάτο δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ

Η 30η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 19:45, (Nova Sports 2) η Φενέρμπαχτσε θα φιλοξενήσει στη Πόλη τη Μονακό, ενώ στις 21:30 η Αρμάνι θα υποδεχθεί στο Μιλάνο τη Μπαρτσελόνα (Nova Sports 4) και η Βαλένθια τη Ζάλγκιρις (Nova Sports 2). Τέλος στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 3).

Στο ποδόσφαιρο η Τότεναμ θα φιλοξενήσει στην έδρα της την Κρίσταλ Πάλας για την εμβόλιμη 29η αγωνιστική της Premier League (22:00 Nova Sports Premier League), ενώ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας Λιόν και Λανς θα διασταυρώσουν στις 22:10 (ΕΡΤ2) τα ξίφη τους.

  • Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
  • ΠΑΟΚ - ΑΟ Θήρας (17:00, ΕΡΤ2)
  • Φενέρμπαχτσε - Μονακό (19:45, Nova Sports 2)
  • Πανιώνιος - Ολυμπιακός (20:00, ΕΡΤ2)
  • Βαλένθια - Ζάλγκιρις (21:30, Nova Sports 6)
  • Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30, Nova Sports 4)
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Μπολόνια (21:45, Nova Sports 3)
  • Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας (22:00 Nova Sports Premier League)
  • Λιόν - Λανς (22:10, ΕΡΤ2)

