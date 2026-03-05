Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Euroleague και ποδόσφαιρο σε Αγγλία, Γαλλία
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Euroleague και ποδόσφαιρο σε Αγγλία, Γαλλία
Η αγωνιστική δράση ξεκινάει στις 5 το απόγευμα
Πέμπτη σήμερα (05/03) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας είναι γεμάτο δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ
Η 30η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 19:45, (Nova Sports 2) η Φενέρμπαχτσε θα φιλοξενήσει στη Πόλη τη Μονακό, ενώ στις 21:30 η Αρμάνι θα υποδεχθεί στο Μιλάνο τη Μπαρτσελόνα (Nova Sports 4) και η Βαλένθια τη Ζάλγκιρις (Nova Sports 2). Τέλος στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 3).
Στο ποδόσφαιρο η Τότεναμ θα φιλοξενήσει στην έδρα της την Κρίσταλ Πάλας για την εμβόλιμη 29η αγωνιστική της Premier League (22:00 Nova Sports Premier League), ενώ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας Λιόν και Λανς θα διασταυρώσουν στις 22:10 (ΕΡΤ2) τα ξίφη τους.
Η 30η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 19:45, (Nova Sports 2) η Φενέρμπαχτσε θα φιλοξενήσει στη Πόλη τη Μονακό, ενώ στις 21:30 η Αρμάνι θα υποδεχθεί στο Μιλάνο τη Μπαρτσελόνα (Nova Sports 4) και η Βαλένθια τη Ζάλγκιρις (Nova Sports 2). Τέλος στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 3).
Στο ποδόσφαιρο η Τότεναμ θα φιλοξενήσει στην έδρα της την Κρίσταλ Πάλας για την εμβόλιμη 29η αγωνιστική της Premier League (22:00 Nova Sports Premier League), ενώ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας Λιόν και Λανς θα διασταυρώσουν στις 22:10 (ΕΡΤ2) τα ξίφη τους.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- ΠΑΟΚ - ΑΟ Θήρας (17:00, ΕΡΤ2)
- Φενέρμπαχτσε - Μονακό (19:45, Nova Sports 2)
- Πανιώνιος - Ολυμπιακός (20:00, ΕΡΤ2)
- Βαλένθια - Ζάλγκιρις (21:30, Nova Sports 6)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30, Nova Sports 4)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μπολόνια (21:45, Nova Sports 3)
- Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας (22:00 Nova Sports Premier League)
- Λιόν - Λανς (22:10, ΕΡΤ2)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα