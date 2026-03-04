Βασίλης Δανιήλ: Ο προπονητής που ήταν «100 χρόνια μπροστά», οι ευρωπαϊκές υπερβάσεις, τα ρεκόρ και οι ατάκες του

Ακολούθησε η δραματική διπλή αναμέτρηση με τη Χόνβεντ. Μέχρι το 61ο λεπτό, στο ματς της Βουδαπέστης, οι «πράσινοι» είχαν δεχθεί πέντε γκολ, αλλά ο Σαραβάκος με δύο τέρματα στο 65' και στο 88' έδωσε ελπίδες στην ελληνική ομάδα.Η ρεβάνς, δύο εβδομάδες αργότερα, αποδείχθηκε ιστορική, καθώς ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 3-0 στο 55', με δύο τέρματα του Βλάχου και ένα του Αντωνίου. Το γκολ του Φίτος στο 60' βρήκε απάντηση από τον Μαυρίδη στο 65' και τον Μπατσινίλα στο 82', έφεραν το θρίαμβο-πρόκριση με 5-1 μέσα σε αποθέωση. Το ευρωπαϊκό ταξίδι σταμάτησε στα προημιτελικά απέναντι στη Κλαμπ Μπριζ, ωστόσο η πορεία είχε ήδη καταγραφεί ως ιστορική.Ο Δανιήλ επέστρεψε στον πάγκο του Παναθηναϊκού το 1990 και οδήγησε την ομάδα στο νταμπλ της περιόδου 1990-91, επαναφέροντας την κυριαρχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Την επόμενη χρονιά οι «πράσινοι» έφτασαν μέχρι την οκτάδα του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, στο πρώτο πειραματικό Champions League, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ευρωπαϊκή τους παρουσία.Συνολικά, σε τρεις θητείες στον πάγκο του συλλόγου, κατέγραψε 236 αγώνες και 151 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας τον προπονητή με τις περισσότερες επιτυχίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού.Αργότερα υπηρέτησε και την Εθνική Ελλάδας, συνεχίζοντας να προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από την παρουσία του στον πάγκο της Εθνικής ήρθε και η δεύτερη ατάκα του που είχε προκαλέσει αίσθηση. Ήταν στις 28 Μαρτίου 2001, όταν η Εθνική αντιμετώπισε τη Γερμανία στο ΟΑΚΑ, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται στο 6ο λεπτό με τον Ρέμερ και τον Χαριστέα να ισοφαρίζει στο 20'. Η χαρά αυτή δεν κράτησε πολύ, όμως, καθώς πέντε λεπτά αργότερα ο Μπάλακ έκανε το 1-2, αλλά στο 42' ο Γεωργιάδης ισοφάρισε εκ νέου. Η αποβολή του Ντάισλερ έδωσε ελπίδες νίκης στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όμως ο Κλόζε στο 82' και ο Μπόντε στο 90' διαμόρφωσαν το τελικό 2-4 για τα «πάντσερ».Στη συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης Δανιήλ απέδωσε την ήττα σε δύο λόγους. Στο γεγονός ότι η Εθνική έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο και στις αποβολές των Γερμανών, που αποσυντόνισαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.Η κληρονομιά του δεν περιορίζεται στους αριθμούς. Ο Βασίλης Δανιήλ ταυτίστηκε με ομάδες που είχαν ταυτότητα, πειθαρχία και αγωνιστικό θάρρος. Και αν κάποτε δήλωσε πως ήταν «100 χρόνια μπροστά», η ιστορία έδειξε πως σε πολλές περιπτώσεις το ποδόσφαιρο ακολούθησε τις ιδέες του.