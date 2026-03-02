Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Βραζιλία: Επιστρέφει στο τιμ της «Σελεσάο» ο γιος του Αντσελότι
Βραζιλία: Επιστρέφει στο τιμ της «Σελεσάο» ο γιος του Αντσελότι
Μετά την πρώτη του εμπειρία ως προπονητής της Μποταφόγκο, ο 36χρονος τεχνικός αναλαμβάνει εκ νέου χρέη βοηθού του Κάρλο Αντσελότι στη «Σελεσάο» ενόψει του Μουντιάλ
Ο Νταβίντε Αντσελότι, γιος του ομοσπονδιακού τεχνικού της Βραζιλίας Κάρλο Αντσελότι, θα επιστρέψει στο τεχνικό επιτελείο της «Σελεσάο» ενόψει των φιλικών αγώνων προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου καλοκαιριού, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (2/3) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) από πηγή της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (CBF).
Σε ηλικία 36 ετών, ο Αντσελότι Τζούνιορ θα βρεθεί ξανά στο πλευρό του πατέρα του για τα δύο παιχνίδια που έχουν προγραμματιστεί στα τέλη του μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες: στις 26 απέναντι στη Γαλλία στη Βοστώνη (Μασαχουσέτη) και στις 31 απέναντι στην Κροατία στο Ορλάντο (Φλόριντα).
Ο Νταβίντε Αντσελότι είχε αποχωρήσει από τη θέση του βοηθού προπονητή της εθνικής Βραζιλίας τον περασμένο Ιούλιο, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μποταφόγκο. Η πρώτη του εμπειρία ως πρώτος προπονητής ολοκληρώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου, με την ομάδα να καταλαμβάνει την 6η θέση στο πρωτάθλημα και να εξασφαλίζει εισιτήριο για τα προκριματικά της επόμενης Κόπα Λιμπερταδόρες.
Ως ποδοσφαιριστής είχε μια σύντομη πορεία ως μέσος, στη Μίλαν, αλλά αγωνίστηκε δανεικός στη μικρότερη Μποργκομανέρο στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Πολύ γρήγορα έβαλε τέλος στην καριέρα του ως παίκτης για να στραφεί στην προπονητική.
Εδώ και χρόνια συνεργάζεται στενά με τον πατέρα του, τον οποίο έχει ακολουθήσει μεταξύ άλλων στη Νάπολι, στην Μπάγερν Μονάχου και στη Ρεάλ Μαδρίτης (2021-2025).
Η Βραζιλία, της οποίας ο πέμπτος και τελευταίος παγκόσμιος τίτλος κατακτήθηκε το 2002, θα αγωνιστεί στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 στον 3ο όμιλο, μαζί με το Μαρόκο (13 Ιουνίου), την Αϊτή (19/06) και την Σκωτία (24/06).
Σε ηλικία 36 ετών, ο Αντσελότι Τζούνιορ θα βρεθεί ξανά στο πλευρό του πατέρα του για τα δύο παιχνίδια που έχουν προγραμματιστεί στα τέλη του μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες: στις 26 απέναντι στη Γαλλία στη Βοστώνη (Μασαχουσέτη) και στις 31 απέναντι στην Κροατία στο Ορλάντο (Φλόριντα).
Ο Νταβίντε Αντσελότι είχε αποχωρήσει από τη θέση του βοηθού προπονητή της εθνικής Βραζιλίας τον περασμένο Ιούλιο, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μποταφόγκο. Η πρώτη του εμπειρία ως πρώτος προπονητής ολοκληρώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου, με την ομάδα να καταλαμβάνει την 6η θέση στο πρωτάθλημα και να εξασφαλίζει εισιτήριο για τα προκριματικά της επόμενης Κόπα Λιμπερταδόρες.
Ως ποδοσφαιριστής είχε μια σύντομη πορεία ως μέσος, στη Μίλαν, αλλά αγωνίστηκε δανεικός στη μικρότερη Μποργκομανέρο στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Πολύ γρήγορα έβαλε τέλος στην καριέρα του ως παίκτης για να στραφεί στην προπονητική.
Εδώ και χρόνια συνεργάζεται στενά με τον πατέρα του, τον οποίο έχει ακολουθήσει μεταξύ άλλων στη Νάπολι, στην Μπάγερν Μονάχου και στη Ρεάλ Μαδρίτης (2021-2025).
Η Βραζιλία, της οποίας ο πέμπτος και τελευταίος παγκόσμιος τίτλος κατακτήθηκε το 2002, θα αγωνιστεί στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 στον 3ο όμιλο, μαζί με το Μαρόκο (13 Ιουνίου), την Αϊτή (19/06) και την Σκωτία (24/06).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα