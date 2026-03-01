Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Ανακοίνωση για την διαιτησία στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ από τον Βόλο: Σφαγή, ντροπή και μόνο ντροπή
Ανακοίνωση για την διαιτησία στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ από τον Βόλο: Σφαγή, ντροπή και μόνο ντροπή
Δυσαρεστημένη με τη διαιτησία του Τσιμεντερίδη η ΠΑΕ Βόλος
Ανακοίνωση κατά του διαιτητή Σταύρου Τσιμεντερίδη εξέδωσε στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό η ΠΑΕ Βόλος.
Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «σφαγή» και για σωρεία λαθών από τον διαιτητή.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος
«Σφαγή” του Βόλου από τη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο.
Ντροπή για τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος υπέπεσε σε σωρεία λαθών εις βάρος του Βόλου.
Ντροπή και μόνο ντροπή».
Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «σφαγή» και για σωρεία λαθών από τον διαιτητή.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος
«Σφαγή” του Βόλου από τη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο.
Ντροπή για τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος υπέπεσε σε σωρεία λαθών εις βάρος του Βόλου.
Ντροπή και μόνο ντροπή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα