Ανακοίνωση για την διαιτησία στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ από τον Βόλο: Σφαγή, ντροπή και μόνο ντροπή
Βόλος ΑΕΚ Σταύρος Τσιμεντερίδης Super League 1

Ανακοίνωση για την διαιτησία στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ από τον Βόλο: Σφαγή, ντροπή και μόνο ντροπή

Δυσαρεστημένη με τη διαιτησία του Τσιμεντερίδη η ΠΑΕ Βόλος

Ανακοίνωση για την διαιτησία στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ από τον Βόλο: Σφαγή, ντροπή και μόνο ντροπή
Ανακοίνωση κατά του διαιτητή  Σταύρου Τσιμεντερίδη εξέδωσε στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό η ΠΑΕ Βόλος

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «σφαγή» και για σωρεία λαθών από τον διαιτητή. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος 

«Σφαγή” του Βόλου από τη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο.

Ντροπή για τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος υπέπεσε σε σωρεία λαθών εις βάρος του Βόλου.

Ντροπή και μόνο ντροπή».
