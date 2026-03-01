Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Χάποελ Τελ Αβίβ: Στην Ελλάδα μέχρι νεοτέρας η ομάδα του Ιτούδη, για λόγους ασφαλείας
Η απόφαση ελήφθη με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και τις οδηγίες ασφαλείας, με σκοπό την προστασία των αθλητών και του προσωπικού
Η διοίκηση της EuroLeague ενημέρωσε για την αναβολή του προγραμματισμένου αγώνα της Χαποέλ Τελ Αβίβ με την Παρί, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη (3/3) στην ισραηλινή πρωτεύουσα.
Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς το Εϊλάτ και αύριο θα ταξιδέψουν μέσω Τάμπα για την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι να υπάρξουν νέες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.
Νέα ενημέρωση θα υπάρξει μόλις υπάρξουν νεότερες εξελίξεις σχετικά με την αναπρογραμματισμένη διεξαγωγή του αγώνα.
Η σχετική ανακοίνωση:
«Αγαπητοί φίλαθλοι και υποστηρικτές,
Χτες, η διοίκηση της EuroLeague ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα με την Παρί, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να γίνει την επόμενη Τρίτη στο Τελ Αβίβ. Ακολουθούμε τις οδηγίες και τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε μόλις υπάρξουν νεότερα.
Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς το Εϊλάτ, και αύριο θα πετάξουν μέσω Τάμπα για την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις.
Σας παρακαλούμε να τηρείτε τις οδηγίες της Home Front Command και να παραμείνετε ασφαλείς.
Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.
Πάμε Χαποέλ!»
אוהדות ואוהדים יקרים,— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) March 1, 2026
אתמול הודיעה הנהלת היורוליג על דחיית המשחק נגד פריז, שהיה אמור להתקיים בתל אביב ביום שלישי הקרוב. אנו עוקבים אחר ההנחיות וההתפתחויות ונעדכן בהקדם האפשרי.
הקבוצה והצוות המקצועי עושים את דרכם כעת לאילת, ומחר ימריאו דרך טאבה לאתונה, שם ישהו עד להתפתחות אחרת.… pic.twitter.com/z4zKX9S7BZ
