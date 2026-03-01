Χάποελ Τελ Αβίβ: Στην Ελλάδα μέχρι νεοτέρας η ομάδα του Ιτούδη, για λόγους ασφαλείας
SPORTS
Χάποελ Τελ Αβιβ Δημήτρης Ιτούδης Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ: Στην Ελλάδα μέχρι νεοτέρας η ομάδα του Ιτούδη, για λόγους ασφαλείας

Η απόφαση ελήφθη με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και τις οδηγίες ασφαλείας, με σκοπό την προστασία των αθλητών και του προσωπικού

Χάποελ Τελ Αβίβ: Στην Ελλάδα μέχρι νεοτέρας η ομάδα του Ιτούδη, για λόγους ασφαλείας
13 ΣΧΟΛΙΑ
Η διοίκηση της EuroLeague ενημέρωσε για την αναβολή του προγραμματισμένου αγώνα της Χαποέλ Τελ Αβίβ με την Παρί, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη (3/3) στην ισραηλινή πρωτεύουσα.

Η απόφαση ελήφθη με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και τις οδηγίες ασφαλείας, με σκοπό την προστασία των αθλητών και του προσωπικού.

Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς το Εϊλάτ και αύριο θα ταξιδέψουν μέσω Τάμπα για την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι να υπάρξουν νέες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Νέα ενημέρωση θα υπάρξει μόλις υπάρξουν νεότερες εξελίξεις σχετικά με την αναπρογραμματισμένη διεξαγωγή του αγώνα.


Η σχετική ανακοίνωση:

«Αγαπητοί φίλαθλοι και υποστηρικτές,

Χτες, η διοίκηση της EuroLeague ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα με την Παρί, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να γίνει την επόμενη Τρίτη στο Τελ Αβίβ. Ακολουθούμε τις οδηγίες και τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε μόλις υπάρξουν νεότερα.

Κλείσιμο
Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς το Εϊλάτ, και αύριο θα πετάξουν μέσω Τάμπα για την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις.

Σας παρακαλούμε να τηρείτε τις οδηγίες της Home Front Command και να παραμείνετε ασφαλείς.

Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.

Πάμε Χαποέλ!»
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης