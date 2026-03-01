Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Serie A: Έβγαλε αντίδραση η Ίντερ μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό της, 2-0 την Τζένοα και στο +13 από τη Μίλαν, δείτε τα γκολ
Οι νερατζούρι 11... στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν μόνο εάν «αυτοκτονήσουν» θα χάσουν τον τίτλο
Λίγα 24ωρα μετά τον αποκλεισμό-σοκ από την Μπόντο Γκλιμτ στα playoffs του Champions League, η Ίντερ αντέδρασε. Νίκησε με 2-0 στο «Σαν Σίρο» την Τζένοα και αύξησε στο +13 τη διαφορά της από τη «συμπολίτισσα», Μίλαν, η οποία παίζει την Κυριακή (1/3) στην Κρεμονέζε.
Η πρωτοπόρος της Serie Α έφτασε σήμερα στην «επαγγελματική» νίκη με τα γκολ των Ντιμάρκο και Τσαλχάνογλου (πέναλτι) και 11... στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν (27η αγωνιστική) μόνο εάν «αυτοκτονήσει» θα χάσει τον τίτλο,
Νωρίτερα, ο Ρομέλου Λουκάκου ήρθε από τον πάγκο για να «λυτρώσει» τη Νάπολι στο 90'+6 και να χαρίσει στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε το «διπλό» επί της Βερόνα (2-1).
Mε... μπροστάρη τον Δουβίκα και τρία γκολ πριν κλείσει το πρώτο μέρος, η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας επικράτησε 3-1 της Λέτσε και συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο της εξόδου στο Champions League. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν εκείνος που ισοφάρισε στο 18' και στα τελευταία 10 λεπτά του ημιχρόνου οι Ροντρίγκες και Κέμφ «σφράγισαν» την ανατροπή των γηπεδούχων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και σκόρερ της 27ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Πάρμα-Κάλιαρι 1-1 (83' Οριστάνιο - 63' Φολορούνσο)
Κόμο-Λέτσε 3-1 (18' Δουβίκας, 35' Ροντρίγκες, 44' Κεμφ - 13' Κουλιμπαλί)
Βερόνα-Νάπολι 1-2 (65' Ακπα Ακπρο - 2' Χόιλουντ, 90'+6 Λουκάκου)
Ίντερ-Τζένοα 2-0 (31' Ντιμάρκο, 64' πέν. Τσαλχάνογλου)
Κρεμονέζε-Μίλαν 1/3
Σασουόλο-Αταλάντα 1/3
Τορίνο-Λάτσιο 1/3
Ρόμα-Γιουβέντους 1/3
Πίζα-Μπολόνια 2/3
Ουντινέζε-Φιορεντίνα 2/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Ίντερ 67 -27αγ.
Μίλαν 54
Νάπολι 53 -27αγ.
Ρόμα 50
Κόμο 48 -27αγ.
Γιουβέντους 46
Αταλάντα 45
Μπολόνια 36
Σασουόλο 35
Λάτσιο 34
Πάρμα 33 -27αγ.
Ουντινέζε 32
Κάλιαρι 30 -27αγ.
Τζένοα 27 -27αγ.
Τορίνο 27
Φιορεντίνα 24
Κρεμονέζε 24
Λέτσε 24 -27αγ.
Πίζα 15
Βερόνα 15 -27αγ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
