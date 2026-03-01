Serie A: Έβγαλε αντίδραση η Ίντερ μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό της, 2-0 την Τζένοα και στο +13 από τη Μίλαν, δείτε τα γκολ
SPORTS
Serie A ΄Ιντερ Τζένοα

Serie A: Έβγαλε αντίδραση η Ίντερ μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό της, 2-0 την Τζένοα και στο +13 από τη Μίλαν, δείτε τα γκολ

Οι νερατζούρι 11... στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν μόνο εάν «αυτοκτονήσουν» θα χάσουν τον τίτλο

Serie A: Έβγαλε αντίδραση η Ίντερ μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό της, 2-0 την Τζένοα και στο +13 από τη Μίλαν, δείτε τα γκολ
Λίγα 24ωρα μετά τον αποκλεισμό-σοκ από την Μπόντο Γκλιμτ στα playoffs του Champions League, η Ίντερ αντέδρασε. Νίκησε με 2-0 στο «Σαν Σίρο» την Τζένοα και αύξησε στο +13 τη διαφορά της από τη «συμπολίτισσα», Μίλαν, η οποία παίζει την Κυριακή (1/3) στην Κρεμονέζε.

Η πρωτοπόρος της Serie Α έφτασε σήμερα στην «επαγγελματική» νίκη με τα γκολ των Ντιμάρκο και Τσαλχάνογλου (πέναλτι) και 11... στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν (27η αγωνιστική) μόνο εάν «αυτοκτονήσει» θα χάσει τον τίτλο,



Νωρίτερα, ο Ρομέλου Λουκάκου ήρθε από τον πάγκο για να «λυτρώσει» τη Νάπολι στο 90'+6 και να χαρίσει στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε το «διπλό» επί της Βερόνα (2-1).

VERONA-NAPOLI 1-2 | HIGHLIGHTS | Lukaku Wins It on the Final Kick | SERIE A 2025/26


Mε... μπροστάρη τον Δουβίκα και τρία γκολ πριν κλείσει το πρώτο μέρος,  η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας επικράτησε 3-1 της Λέτσε και συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο της εξόδου στο Champions League. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν εκείνος που ισοφάρισε στο 18' και στα τελευταία 10 λεπτά του ημιχρόνου οι Ροντρίγκες και Κέμφ «σφράγισαν» την ανατροπή των γηπεδούχων.

Κλείσιμο
COMO-LECCE | HIGHLIGHTS | Thrilling First Half in Como | SERIE A 2025/26


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και σκόρερ της 27ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Πάρμα-Κάλιαρι 1-1 (83' Οριστάνιο - 63' Φολορούνσο)
Κόμο-Λέτσε 3-1 (18' Δουβίκας, 35' Ροντρίγκες, 44' Κεμφ - 13' Κουλιμπαλί)
Βερόνα-Νάπολι 1-2 (65' Ακπα Ακπρο - 2' Χόιλουντ, 90'+6 Λουκάκου)
Ίντερ-Τζένοα 2-0 (31' Ντιμάρκο, 64' πέν. Τσαλχάνογλου)
Κρεμονέζε-Μίλαν 1/3
Σασουόλο-Αταλάντα 1/3
Τορίνο-Λάτσιο 1/3
Ρόμα-Γιουβέντους 1/3
Πίζα-Μπολόνια 2/3
Ουντινέζε-Φιορεντίνα 2/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Ίντερ 67 -27αγ.
Μίλαν 54
Νάπολι 53 -27αγ.
Ρόμα 50
Κόμο 48 -27αγ.
Γιουβέντους 46
Αταλάντα 45
Μπολόνια 36
Σασουόλο 35
Λάτσιο 34
Πάρμα 33 -27αγ.
Ουντινέζε 32
Κάλιαρι 30 -27αγ.
Τζένοα 27 -27αγ.
Τορίνο 27
Φιορεντίνα 24
Κρεμονέζε 24
Λέτσε 24 -27αγ.
Πίζα 15
Βερόνα 15 -27αγ.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης