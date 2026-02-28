Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Σύνθημα νίκης από τον Γιαννιώτα: Οι τρεις βαθμοί είναι αδιαπραγμάτευτοι για μας στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ο Γιάννης Γιαννιώτας μίλησε για την αλλαγή προπονητή στον Άρη και το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό
Ο Άρης με τον Μιχάλη Γρηγορίου πλέον στον πάγκο του, στη θέση του Μανόλο Χιμένεθ, παίζει την Κυριακή (20:00) με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης που είναι στην 6η θέση θέλει το τρίποντο και αυτό τόνισε και στις δηλώσεις του στη NOVA ο έμπειρος εξτρέμ του Άρη, Γιάννης Γιαννιώτας.
Για την αλλαγή προπονητή: «Η έλευση ενός νέου προπονητή, σίγουρα φέρνει κάποιες αλλαγές, φέρνει καλύτερη ψυχολογία, αυτό που πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και νομίζω ότι μόνο στα θετικά μπορεί να μπει».
Για το ότι ο νέος προπονητής είναι Έλληνας και γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας: «Είναι ένας προπονητής που έρχεται σε μια μεγάλη ομάδα. Γνωρίζει το μέγεθός της. Βλέπουμε ότι νιώθει πού έχει έρθει. Οι γνώσεις που έχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο σίγουρα θα μας βοηθήσουν. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή και νομίζω θα έχουμε θετικά αποτελέσματα».
Για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: «Έτσι όπως είναι η κατάσταση, οι τρεις βαθμοί είναι αδιαπραγμάτευτοι για μας. Επειδή δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν οι δικαιολογίες, για μας πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες, τραυματισμοί, γήπεδα που γλιστράνε ή αέρας, ο στόχος είναι ένας, οι τρεις βαθμοί κι αυτό θα πάμε να κάνουμε».
Για το αν θα παίξει η ρόλο η πρόκριση του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη: «Σίγουρα θα παίξει ρόλο. Οι παίκτες όταν κάνουν μια μεγάλη νίκη στην Ευρώπη, έχουν μετά άλλη ψυχολογία, αλλά όπως είπα, είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος οι τρεις βαθμοί για μας, δεν υπάρχει κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να βάλουμε στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας κι αυτό πρέπει να βγει μέσα στο γήπεδο».
Για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ο Άρης: «Όπως πρέπει πάντα σε κάθε ντέρμπι. Να είσαι πειθαρχημένος και να δείξεις από το πρώτο λεπτό ότι θες τους τρεις βαθμούς και να παίξεις το ποδόσφαιρό σου».
