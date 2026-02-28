Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Γιούρτσεβεν
Αποφασίστηκε η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν μετά από ενάμιση χρόνο
Ο Παναθηναϊκός πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη συνεργασία του με τον Τούρκο σέντερ, Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Σε 40 παιχνίδια που αγωνίστηκε στην EuroLeague με τη φανέλα του τριφυλλιού πέρυσι και φέτος, ο Γιούρτσεβεν μέτρησε μέσο όρο 9.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά 17.3 λεπτά συμμετοχής.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον Τούρκο σέντερ για την προσφορά του.
