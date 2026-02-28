Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Γιούρτσεβεν
SPORTS
Παναθηναϊκός Ομέρ Γιουρτσεβέν

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Γιούρτσεβεν

Αποφασίστηκε η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν μετά από ενάμιση χρόνο

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Γιούρτσεβεν
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη συνεργασία του με τον Τούρκο σέντερ, Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Σε 40 παιχνίδια που αγωνίστηκε στην EuroLeague με τη φανέλα του τριφυλλιού πέρυσι και φέτος, ο Γιούρτσεβεν μέτρησε μέσο όρο 9.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά 17.3 λεπτά συμμετοχής.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον Τούρκο σέντερ για την προσφορά του.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης