Λίβερπουλ: Επιστροφή στα κέρδη με ρεκόρ εσόδων, αλλά και... πρωτιά στα έξοδα μισθοδοσίας

Λίβερπουλ άφησε πίσω της τις οικονομικές προκλήσεις των προηγούμενων ετών, συνδυάζοντας την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος της ιστορίας της με την επιστροφή στην κερδοφορία. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για τη σεζόν 2024-25 (με ημερομηνία κλεισίματος την 31η Μαΐου), ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ κατέγραψε πλεόνασμα προ φόρων ύψους 15,2 εκατ. λιρών. Το νούμερο αυτό αποτελεί σημαντική ανάσα, ανατρέποντας τις ζημιές των δύο προηγούμενων ετών (έλλειμμα 9 εκατ. το 2022-23 και 57 εκατ. το 2023-24).Ο 20ός τίτλος πρωταθλήματος της Λίβερπουλ και η επιστροφή της στο Champions League της επέτρεψαν να καταγράψει έσοδα -ρεκόρ που ξεπέρασαν το όριο των 700 εκατομμυρίων λιρών για πρώτη φορά.Στους τελευταίους λογαριασμούς, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν (27/2), τα συνολικά έσοδα των πρωταθλητών της Premier League αυξήθηκαν κατά 89 εκατομμύρια λίρες, φτάνοντας τα 703 εκατομμύρια λίρες, τα οποία είναι τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο σύλλογο στην Premier League. Η επιστροφή στα θετικά πρόσημα οφείλεται κυρίως στην εξαιρετική πορεία των εσόδων σε όλους τους βασικούς τομείς της ομάδας:Τηλεοπτικά & Media: Σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση της τάξης των 60 εκατ. λιρών. Αυτό αποδίδεται κυρίως στη συμμετοχή της ομάδας στους «16» του Champions League, ένα σαφές βήμα ανόδου σε σχέση με τα προημιτελικά του Europa League την προηγούμενη σεζόν.Εμπορικές συμφωνίες: Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 15 εκατ., φτάνοντας το εντυπωσιακό ποσό των 323 εκατ. λιρών.Έσοδα αγώνων: Παρουσίασαν άνοδο 14 εκατ. λιρών, αγγίζοντας συνολικά τα 116 εκατ. λίρες.Παρά την υγιή ροή εσόδων, η Λίβερπουλ κατέγραψε το υψηλότερο μισθολόγιο στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας. Οι συνολικές δαπάνες για το προσωπικό αυξήθηκαν κατά 42 εκατ. λίρες, φτάνοντας τα 428 εκατ. λίρες. Έτσι, η ομάδα ξεπέρασε τη Μάντσεστερ Σίτι, της οποίας το αντίστοιχο κόστος για την ίδια περίοδο ανήλθε στα 408 εκατ. λίρες.Η αύξηση αυτή, η οποία σημαίνει πως τα έξοδα μισθοδοσίας έχουν υπερδιπλασιαστεί από τη σεζόν 2016-17, δικαιολογείται από τους εξής παράγοντες:-Μπόνους επίτευξης στόχων μετά την κατάκτηση του τίτλου.-Ακριβές ανανεώσεις συμβολαίων παικτών-κλειδιών, όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ.-Αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων και των γενικών διοικητικών εξόδων κατά τις ημέρες των αγώνων.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ έδωσε έμφαση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις κόστους, αποκαλύπτοντας ότι την τελευταία τετραετία τα λειτουργικά έξοδα (όπως το ρεύμα) έχουν αυξηθεί κατά 107% και οι επιχειρηματικοί φόροι κατά 286%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος ισολογισμός δεν περιλαμβάνει τη μεταγραφική «έκρηξη» των 450 εκατ. λιρών που δαπανήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι για την ριζική αναδόμηση του ρόστερ.



Το μήνυμα της Διοίκησης

Η οικονομική διευθύντρια του συλλόγου (CFO), Τζένι Μπίτσαμ, στάθηκε στο μοντέλο της ομάδας, υπογραμμίζοντας:



«Δεν κρύβουμε την επιθυμία μας να λειτουργούμε έναν οικονομικά βιώσιμο σύλλογο, να αυξάνουμε τις πηγές εσόδων και να κάνουμε ό,τι μπορούμε εκτός αγωνιστικού χώρου για να φέρουμε περισσότερες επιτυχίες μέσα σε αυτόν. Αυτή η σεζόν είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, με ρεκόρ εσόδων παράλληλα με την κατάκτηση του 20ού μας πρωταθλήματος».



Τέλος, η Μπίτσαμ ξεκαθάρισε ότι παρά τις σημαντικές επενδύσεις που ακολούθησαν το καλοκαίρι για την ενίσχυση του ρόστερ, η Λίβερπουλ παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην αυστηρή τήρηση των οικονομικών κανονισμών του ποδοσφαίρου.