Αποθέωση για τα κορίτσια του Παναθηναϊκού που προκρίθηκαν στους τελικούς του Challenge Cup του βόλεϊ, βίντεο και φωτογραφίες
Αποθέωση για τα κορίτσια του Παναθηναϊκού που προκρίθηκαν στους τελικούς του Challenge Cup του βόλεϊ, βίντεο και φωτογραφίες

Οπαδοί των πρασίνων περίμεναν τις θριαμβεύτριες του ημιτελικού με τον Πανιώνιο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τους επιφύλασσαν φοβερή υποδοχή

Στον τρίτο Ευρωπαϊκό τελικό της μεγάλης ιστορίας του προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινες» κατάφεραν να πάρουν γρήγορα τα δύο σετ που ήθελαν κόντρα στον Πανιώνιο και παρότι οι «κυανέρυθρες» ισοφάρισαν σε 2-2, έφυγαν από το καυτό «Ανδρέας Βαρίκας» επικρατώντας με 3-2 (17-25, 18-25, 25-14, 25-19, 8-15).

Λίγες ώρες μετά οι οπαδοί των πρασίνων περίμεναν τα κορίτσια του Κιαπίνι έξω από το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» για να τις αποθεώσουν για το τεράστιο επίτευγμά τους. 

Μόλις τα κορίτσια έφτασαν από τη Νέα Σμύρνη, άναψαν εκατοντάδες καπνογόνα, ενώ ακούστηκαν συνθήματα με επευφημίες για την ομάδα του Κιαπίνι, ζητώντας το ευρωπαϊκό.

Με αυτό τον τρόπο οι φίλαθλοι έδωσαν απόλυτο μήνυμα στήριξης προς την ομάδα ενόψει των δύο τελικών με την ιταλική Βαλεφόλια. 

@sporfm946 Αποθέωση στη Λεωφόρο για την ομάδα γυναικών του βόλεϊ που εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς του Challenge Cup #sporfm #panathinaikos #pao ♬ πρωτότυπος ήχος - sporfm946
