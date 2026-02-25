Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Το συγκινητικό πανό των οπαδών του Πανιωνίου για την Πέννυ Ρόγκα
Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας».
Πριν το πρώτο σερβίς, οι οπαδοί των «κυανέρυθρων» σήκωσαν συγκινητικό πανό για την Πέννυ Ρόγκα.
Οι φίλοι του Πανιώνιου με τον τρόπο τους εξέφρασαν το σεβασμό στη μεγάλη νικήτρια της ζωής, Πέννυ Ρόγκα.
Στο πανό έγραψαν χαρακτηριστικά: «Η μεγαλύτερη νίκη ανήκει στην Πέννυ Ρόγκα».
Η Ελληνίδα διεθνής διαγνώστηκε με καρκίνο τον Μάιο του 2024 και είχε δώσει μία υπόσχεση στον εαυτό της, ότι θα βγει νικήτρια από τη μάχη που επρόκειτο να δώσει. Όπως και έγινε και από την αρχή της φετινής σεζόν επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.
Σημειώνεται πως στο αγωνιστικό κομμάτι, οι «κυανέρυθρες» για να προκριθούν θέλουν νίκη με 3-0 ή 3-1 για να στείλουν το ματς στο χρυσό σετ, ενώ οι φιλοξενούμενες περνάνε με νίκη με οποιαδήποτε διαφορά στα σετ, αλλά και με ήττα με 3-2.
