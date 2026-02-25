Ο Λιονέλ Μέσι είπε ότι έχει μετανιώσει που δεν έμαθε αγγλικά

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε στο podcast ''Miro de Atras'' και αποκάλυψε ένα πράγμα για το οποίο έχει μετανιώσει πολύ στην ζωή του

Ο Λιονέλ Μέσι έχει κατακτήσει κυριολεκτικά τα πάντα στη μυθική καριέρα του. Από ομαδικούς, μέχρι ατομικούς τίτλους και βραβεία, ο Αργεντίνος έχει μια πορεία που όμοιά της δύσκολα θα υπάρξει ξανά.

Ακόμη και εκείνος όμως έχει... δικαίωμα στο να έχει μετανιώσει για κάτι στη ζωή του. Μην ξεχνάμε πως παρόλα όσα κάνει εντός γηπέδων, είναι... άνθρωπος και μάλιστα αυτό για το οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια δεν έχει να κάνει με ποδόσφαιρο.

Ο ''Pulga'' φιλοξενήθηκε στο podcast ''Miro de Atras'', όπου φυσικά μίλησε για την ποδοσφαιρική του καριέρα, σημεία σταθμούς σε αυτή και πολλά ακόμη. Ωστόσο, εντύπωση έκανε το γεγονός πως θέλησε να αναφερθεί σε κάτι που τον «πληγώνει». Ποιο είναι αυτό; Ότι δεν έμαθε αγγλικά όταν έπρεπε!

«Τον τελευταίο μου χρόνο στην Αργεντινή, από τότε που ήξερα ότι έφευγα, δεν έκανα τίποτα. Μετανιώνω για τόσα πολλά πράγματα, λέω στα παιδιά μου. Το να έχω καλή μόρφωση, να διαβάζω και να είμαι προετοιμασμένος.

Το ότι δεν έμαθα αγγλικά από μικρός... είχα χρόνο να το κάνω και δεν το έκανα, το μετανιώνω πολύ. Είχα απίστευτες ευκαιρίες να μιλήσω με σημαντικούς ανθρώπους, να κάνω μια συζήτηση και νιώθεις αδαής. Σκέφτεσαι, "Τι ηλίθιος, πόσο σπατάλησα τον χρόνο μου"».


Πηγή: gazzetta.gr
