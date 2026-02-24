Αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του στο Ντουμπάι ο Τσιτσιπάς και μένει εκτός top-40 στην παγκόσμια κατάταξη, βίντεο
Στέφανος Τσιτσιπάς Τέννις Dubai Open Ούγκο Ουμπέρ

Αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του στο Ντουμπάι ο Τσιτσιπάς και μένει εκτός top-40 στην παγκόσμια κατάταξη, βίντεο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 6-4, 7-5 από τον Ούγκο Ουμπέρ

Αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του στο Ντουμπάι ο Τσιτσιπάς και μένει εκτός top-40 στην παγκόσμια κατάταξη, βίντεο
Εκτός συνέχειας από τον 1ο γύρο στο Dubai Open έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε 6-4, 7-5 από τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε κακό του δαίμονα. 

Οι δύο τενίστες έχουν παίξει 5 παιχνίδια με τον Γάλλο να έχει πλέον 4 νίκες και τον Έλληνα μόλις 1 και αυτή το 2021. O Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2025. 






Έτσι θα χάσει περισσότερες από 12 θέσεις (Νο42 στο live ranking) και θα είναι εκτός top-40. Από Δευτέρα μένει εκτός top-40 σχεδόν μετά από 8 χρόνια. 



Ο αγώνας

Το 1ο σετ κρίθηκε σε ένα μπρέικ που έκανε ο Γάλλος στο 10ο γκέιμ. O Έλληνας είχε ευκαιρία για μπρέικ στο 5ο γκέιμ αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε. 

Αντίθετα ο Γάλλος έφτασε στο 6-4 με ,μπρέικ και το έκλεισε. Στο 2ο ο Ουμπέρ είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ αλλά ο Τσιτσιπάς το έσβησε για το 4-4.

Ο Γάλλος με το σερβίς του έφτασε στο 5-4 αλλά με τον ίδιο τρόπο ο Έλληνας ισοφάρισε (5-5). O Oυμπέρ πήγε στο 6-5 και είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 12ο γκέιμ. 

O Γάλλος εκμεταλλεύτηκε το μπρέικ πόιντ και έκλεισε (7-5) το σετ και το παιχνίδι.




