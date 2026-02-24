Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του στο Ντουμπάι ο Τσιτσιπάς και μένει εκτός top-40 στην παγκόσμια κατάταξη, βίντεο
Αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του στο Ντουμπάι ο Τσιτσιπάς και μένει εκτός top-40 στην παγκόσμια κατάταξη, βίντεο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 6-4, 7-5 από τον Ούγκο Ουμπέρ
Εκτός συνέχειας από τον 1ο γύρο στο Dubai Open έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
O κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε 6-4, 7-5 από τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε κακό του δαίμονα.
Οι δύο τενίστες έχουν παίξει 5 παιχνίδια με τον Γάλλο να έχει πλέον 4 νίκες και τον Έλληνα μόλις 1 και αυτή το 2021. O Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2025.
Έτσι θα χάσει περισσότερες από 12 θέσεις (Νο42 στο live ranking) και θα είναι εκτός top-40. Από Δευτέρα μένει εκτός top-40 σχεδόν μετά από 8 χρόνια.
Ο αγώνας
Το 1ο σετ κρίθηκε σε ένα μπρέικ που έκανε ο Γάλλος στο 10ο γκέιμ. O Έλληνας είχε ευκαιρία για μπρέικ στο 5ο γκέιμ αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε.
Αντίθετα ο Γάλλος έφτασε στο 6-4 με ,μπρέικ και το έκλεισε. Στο 2ο ο Ουμπέρ είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ αλλά ο Τσιτσιπάς το έσβησε για το 4-4.
Ο Γάλλος με το σερβίς του έφτασε στο 5-4 αλλά με τον ίδιο τρόπο ο Έλληνας ισοφάρισε (5-5). O Oυμπέρ πήγε στο 6-5 και είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 12ο γκέιμ.
O Γάλλος εκμεταλλεύτηκε το μπρέικ πόιντ και έκλεισε (7-5) το σετ και το παιχνίδι.
O κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε 6-4, 7-5 από τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε κακό του δαίμονα.
Οι δύο τενίστες έχουν παίξει 5 παιχνίδια με τον Γάλλο να έχει πλέον 4 νίκες και τον Έλληνα μόλις 1 και αυτή το 2021. O Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2025.
Defending champ is out 👀— Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2026
Ugo Humbert puts in a clinical display to defeat Tsitsipas 6-4 7-5 and move through in Dubai #DDFTennis pic.twitter.com/ZYT51DdZY6
Έτσι θα χάσει περισσότερες από 12 θέσεις (Νο42 στο live ranking) και θα είναι εκτός top-40. Από Δευτέρα μένει εκτός top-40 σχεδόν μετά από 8 χρόνια.
Allez Ugo! 👏— ATP Tour (@atptour) February 24, 2026
Ugo Humbert takes out the reigning champion Tsitsipas to move into Round 2 ✌️#DDFTennis @DDFTennis pic.twitter.com/uzAuYe4BSo
Ο αγώνας
Το 1ο σετ κρίθηκε σε ένα μπρέικ που έκανε ο Γάλλος στο 10ο γκέιμ. O Έλληνας είχε ευκαιρία για μπρέικ στο 5ο γκέιμ αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε.
Αντίθετα ο Γάλλος έφτασε στο 6-4 με ,μπρέικ και το έκλεισε. Στο 2ο ο Ουμπέρ είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ αλλά ο Τσιτσιπάς το έσβησε για το 4-4.
Ο Γάλλος με το σερβίς του έφτασε στο 5-4 αλλά με τον ίδιο τρόπο ο Έλληνας ισοφάρισε (5-5). O Oυμπέρ πήγε στο 6-5 και είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 12ο γκέιμ.
O Γάλλος εκμεταλλεύτηκε το μπρέικ πόιντ και έκλεισε (7-5) το σετ και το παιχνίδι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα