Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Τραγωδία στη Σενεγάλη, 25χρονος ποδοσφαιριστής πέθανε μετά τη λήξη αγώνα
Τραγωδία στη Σενεγάλη, 25χρονος ποδοσφαιριστής πέθανε μετά τη λήξη αγώνα
Ο ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στο γήπεδο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα
Το ποδόσφαιρο θρηνεί ακόμα μία τραγική απώλεια μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ο 25χρονος επιθετικός Γιουσού Ντιούφ άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή (22/2), βυθίζοντας στο πένθος τη φίλαθλη κοινή γνώμη στη Σενεγάλη, σε μια ημέρα που κανονικά θα αποτελούσε γιορτή για την καριέρα του, καθώς πραγματοποιούσε το επίσημο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα.
Το χρονικό της τραγωδίας
Το ανατριχιαστικό περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην AS Saloum και την Amitié FC για τη 13η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας της Σενεγάλης, η οποία έληξε ισόπαλη 0-0.
Ο Ντιούφ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 80ό λεπτό, καταγράφοντας μόλις 10 αγωνιστικά λεπτά με τη φανέλα της ομάδας του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου Wiwsport, με το σφύριγμα της λήξης, ο 25χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και σωριάστηκε στο χορτάρι.
Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε άμεσα για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και την εσπευσμένη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο νεαρός αθλητής δεν τα κατάφερε.
Η επίσημη ανακοίνωση της Λίγκας
Η Επαγγελματική Λίγκα Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης (LSFP) επιβεβαίωσε το τραγικό γεγονός μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα βαθύτατα συλλυπητήριά της:
«Η LSFP πληροφορήθηκε με βαθύτατη θλίψη τον θάνατο του Γιουσού Ντιούφ [...] Παρά την άμεση παρέμβαση των ιατρικών υπηρεσιών που βρίσκονταν στο στάδιο Maniang Soumare και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, δυστυχώς απεβίωσε. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, τη διοίκηση, τους παίκτες της AS Saloum και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια της Σενεγάλης».
Το χρονικό της τραγωδίας
Το ανατριχιαστικό περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην AS Saloum και την Amitié FC για τη 13η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας της Σενεγάλης, η οποία έληξε ισόπαλη 0-0.
Ο Ντιούφ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 80ό λεπτό, καταγράφοντας μόλις 10 αγωνιστικά λεπτά με τη φανέλα της ομάδας του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου Wiwsport, με το σφύριγμα της λήξης, ο 25χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και σωριάστηκε στο χορτάρι.
Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε άμεσα για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και την εσπευσμένη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο νεαρός αθλητής δεν τα κατάφερε.
Η επίσημη ανακοίνωση της Λίγκας
Η Επαγγελματική Λίγκα Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης (LSFP) επιβεβαίωσε το τραγικό γεγονός μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα βαθύτατα συλλυπητήριά της:
«Η LSFP πληροφορήθηκε με βαθύτατη θλίψη τον θάνατο του Γιουσού Ντιούφ [...] Παρά την άμεση παρέμβαση των ιατρικών υπηρεσιών που βρίσκονταν στο στάδιο Maniang Soumare και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, δυστυχώς απεβίωσε. Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, τη διοίκηση, τους παίκτες της AS Saloum και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια της Σενεγάλης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα