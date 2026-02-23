Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Πένθος στην Ηλιούπολη, «έφυγε» ποδοσφαιριστής της Κ17
Στο πένθος βυθίστηκε η ομάδα της Ηλιούπολης, αφού έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή ο ποδοσφαιριστής της Κ17, Παναγιώτης Μάλλιος
Τον θάνατο του Παναγιώτη Μάλλιου, ο οποίος αγωνιζόταν στην ομάδα κάτω των 17 ετών του συλλόγου, θρηνεί η ΠΑΕ Ηλιούπολη. Η διοίκηση εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:
«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη θρηνεί τον αδόκητο χαμό του αθλητή της Κ17, Παναγιώτη Μάλλιου.
Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.
Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και στους οικείους του με σεβασμό και απέραντη συμπαράσταση.
Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.
Καλό ταξίδι στο φως Παναγιώτη».
