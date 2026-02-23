Βιρτζίνια Φονσέκα: Η σύντροφος του Βινίσιους μάγεψε το Ρίο ως βασίλισσα καρναβαλιού
Η influencer παρέλασε ως η βασίλισσα της σχολής σάμπα Grande Rio στο Καρναβάλι

Αν ο Βινίσιους Τζούνιορ μαγεύει τα πλήθη στα ευρωπαϊκά γήπεδα, η σύντροφός του, Βιρτζίνια Φονσέκα, απέδειξε πως μπορεί να κάνει το ίδιο στο θρυλικό Sambadrome. Η 26χρονη επιχειρηματίας και influencer, έκλεψε την παράσταση στην παρέλαση των νικητών στο καρναβάλι του Ρίο, επιβεβαιώνοντας πως η λάμψη της συναγωνίζεται εκείνη των γηπέδων.

Η Βιρτζίνια ηγήθηκε της σχολής Acadêmicos do Grande Rio, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με μια κατακόκκινη δημιουργία που άφησε εποχή. Η στολή της ήταν διακοσμημένη με 60.000 κρυστάλλους, φτερά και ειδικά φωτιστικά στοιχεία που αναδείκνυαν κάθε της κίνηση.


Παρά τη φαινομενική ευκολία με την οποία χόρευε, η influencer έφερε στην πλάτη της ένα επιβλητικό φτερωτό σχέδιο βάρους 12 κιλών. Η πιο ιδιαίτερη λεπτομέρεια της εμφάνισής της ήταν η διακριτική αλλά σαφής αναφορά στον σύντροφό της. Η Βιρτζίνια φόρεσε ένα κόσμημα με το νούμερο 7, τιμώντας τον αριθμό της φανέλας που φοράει ο Βινίσιους στη «Βασίλισσα» της Ευρώπης.


Λίγο πριν πατήσει στο Sambadrome, η 26χρονη εξομολογήθηκε σε ζωντανή μετάδοση το τεράστιο άγχος που ένιωθε, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή της ως ένα προσωπικό ορόσημο και μια πρόκληση για την οποία προετοιμαζόταν μήνες.

Η επιτυχία της ήταν τέτοια που, μέσα από το άλμπουμ των φωτογραφιών της στο Instagram, έσπευσε να δώσει το σύνθημα για τη συνέχεια: «Ολοκληρώθηκε το Καρναβάλι 2026! Σας ευχαριστώ... Του χρόνου έχει κι άλλο!», έγραψε, επιβεβαιώνοντας πως θα επιστρέψει ως βασίλισσα και το 2027.
