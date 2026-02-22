Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ διαιτητής στη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν
Ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ διαιτητής στη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν
Την Τρίτη η ρεβάνς της νίκης της Λεβερκούζεν με 0-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Μετά τη νίκη του στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 2-0 επί του Παναιτωλικού το Σάββατο (21/2), ο Ολυμπιακός στρέφει όλη του την προσοχή στο Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στη Γερμανία για τη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν την Τρίτη (24/2, 22:00), έχοντας το πολύ δύσκολο έργο του να ανατρέψουν την ήττα με 0-2 στο Φάληρο.
Στο πλαίσιο αυτό, η UEFA γνωστοποίησε τους διαιτητές της σπουδαίας ρεβάνς. Άρχων της συνάντησης θα είναι ο elite Άγγλος Μάικλ Όλιβερ, ένας ρέφερι που πάντως έχει προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις με την απόδοσή του. Βοηθοί θα είναι οι συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, 4ος ο Άντριου Μάντλεϊ και στο VAR ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο με τον Πολωνό Τόμας Κβιατκόφσκι.
Όσον αφορά το «ελληνικό» παρελθόν του, ο 41χρονος έχει σφυρίξει 8 παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και δυο της Εθνικής Ελλάδος, ενώ πρόσφατα ήταν και το «κεντρικό πρόσωπο» στο παιχνίδι των Πειραιωτών με τη Ρεάλ Μαδρίτης (3-4) για τη League Phase του θεσμού.
Πηγή: gazzetta.gr
Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στη Γερμανία για τη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν την Τρίτη (24/2, 22:00), έχοντας το πολύ δύσκολο έργο του να ανατρέψουν την ήττα με 0-2 στο Φάληρο.
Στο πλαίσιο αυτό, η UEFA γνωστοποίησε τους διαιτητές της σπουδαίας ρεβάνς. Άρχων της συνάντησης θα είναι ο elite Άγγλος Μάικλ Όλιβερ, ένας ρέφερι που πάντως έχει προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις με την απόδοσή του. Βοηθοί θα είναι οι συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, 4ος ο Άντριου Μάντλεϊ και στο VAR ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο με τον Πολωνό Τόμας Κβιατκόφσκι.
Όσον αφορά το «ελληνικό» παρελθόν του, ο 41χρονος έχει σφυρίξει 8 παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και δυο της Εθνικής Ελλάδος, ενώ πρόσφατα ήταν και το «κεντρικό πρόσωπο» στο παιχνίδι των Πειραιωτών με τη Ρεάλ Μαδρίτης (3-4) για τη League Phase του θεσμού.
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα