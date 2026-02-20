Πάου Γκασόλ: Εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΔΟΕ
Ένα τεράστιο βήμα στην καριέρα του ως μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) έκανε ο Πάου Γκασόλ, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών.

Πρόκειται για μια εξέλιξη-ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας Ισπανός αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση. Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο αξίωμα κατείχε στο παρελθόν η νυν πρόεδρος του οργανισμού, Κίρστι Κόβεντρι.

Η εμπιστοσύνη των αθλητών και το όραμα του Γκασόλ
Η εκλογή του αποτελεί απόδειξη της μεγάλης εμπιστοσύνης που τρέφει ο πυρήνας των Olympians στο πρόσωπο και τις ηγετικές ικανότητες του βετεράνου μπασκετμπολίστα για την προάσπιση των αναγκών τους.

«Αποδέχομαι με ενθουσιασμό μια ευθύνη που έχει να κάνει με την προσφορά. Είμαι εδώ για να ακούσω τους αθλητές και να εκπροσωπήσω τη φωνή τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκασόλ και πρόσθεσε:
«Θα εργαστώ για να διασφαλίσω ότι οι αθλητές θα βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των αποφάσεων που τους αφορούν. Η δέσμευσή μου είναι η διαφάνεια, ο διάλογος, η ισότητα και η ενότητα».

Ο Ισπανός αναφέρθηκε και στην πορεία του από τους Αγώνες του Τόκιο το 2021, τονίζοντας πως υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία μέχρι τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες (LA28) για σημαντική πρόοδο στο Ολυμπιακό κίνημα.

Η Επιτροπή Αθλητών δημιουργήθηκε το 1981 υπό την προεδρία του Ισπανού Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ στη ΔΟΕ. Πλέον, με τον Γκασόλ στο «τιμόνι», ο στόχος είναι η ενίσχυση του δεσμού μεταξύ των αθλητών και της ΔΟΕ, υποστηρίζοντας τους συμμετέχοντες όχι μόνο κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, αλλά και μετέπειτα.

