Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής-θρύλος της Εθνικής Δανίας, Σεπ Πιόντεκ

Ο Γερμανός πρώην προπονητής της Δανίας, Σεπ Πιόντεκ
, πέθανε σε ηλικία 85 ετών μετά από σύντομη ασθένεια.
«Ο Σεπ θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας από τους πιο επιδραστικούς εθνικούς προπονητές στην ιστορία του δανικού ποδοσφαίρου», ανέφερε (19/2) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας (DBU) στο Facebook.
Ο τηλεοπτικός σταθμός TV2 της Δανίας είχε προηγουμένως αναφερθεί στον θάνατο του Γερμανού, επικαλούμενος την οικογένειά του.
Ο Πιόντεκ έπαιξε ως αμυντικός για τη Βέρντερ Βρέμης στις πρώτες μέρες της Bundesliga, βοηθώντας την να κερδίσει τον τίτλο το 1965.
Μετά τον τραυματισμό που έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Πιόντεκ προπόνησε τη Βρέμη, τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, την εθνική ομάδα της Αϊτής και τη Σεντ Πάουλι πριν γίνει προπονητής της Δανίας το 1979.
Συμμετείχε με τη Δανία σε Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών
για πρώτη φορά στο Μεξικό το 1986, φτάνοντας στους «16».
Έφυγε το 1990 και ανέλαβε περαιτέρω προπονητικές θέσεις, μεταξύ άλλων με την Τουρκία και τη Γροιλανδία.
Ο Πέτερ Μόλερ, διευθυντής ποδοσφαίρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, επαίνεσε της Δανίας την κληρονομιά του Γερμανού προπονητή, θεωρώντας την άφιξή του την αρχή μιας νέας εποχής.
«Με μεγάλη μας θλίψη λάβαμε την είδηση του θανάτου του πρώην προπονητή της εθνικής ομάδας, Σεπ Πιόντεκ. Το 1979, ο Σεπ Πιόντεκ διορίστηκε προπονητής της Δανίας και αυτή ήταν η αρχή μιας νέας εποχής.
Υπό την ηγεσία του Σεπ, η εθνική ομάδα της Δανίας έκανε μεγάλα βήματα μπροστά και προκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1984, όπου η Δανία ενθουσίασε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο με το επιθετικό και θαρραλέο παιχνίδι της».