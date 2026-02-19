Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής-θρύλος της Εθνικής Δανίας, Σεπ Πιόντεκ

Υπό την ηγεσία του Σεπ, η εθνική ομάδα της Δανίας έκανε μεγάλα βήματα μπροστά και προκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1984, όπου η Δανία ενθουσίασε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο με το επιθετικό και θαρραλέο παιχνίδι της