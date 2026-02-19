Θρίλερ στα 15χλμ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Χρυσό για τη Νορβηγία με διαφορά... μισού δευτερολέπτου στη γραμμή του τερματισμού

Μόνο ένα δραματικό σπριντ
στα τελευταία μέτρα στάθηκε ικανό να χωρίσει τη Νορβηγία από τη Φινλανδία
στο ομαδικό σπριντ ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
. Σε έναν αγώνα 15 χιλιομέτρων που τα είχε όλα –τακτική, συγκρούσεις, πτώσεις και ακραίες καιρικές συνθήκες– οι Νορβηγοί αναδείχθηκαν νικητές την Πέμπτη (19/2), χαρίζοντας ένα συγκλονιστικό θέαμα.
Οι Νορβηγοί Γενς Λούρας Όφτεμπρο & Αντρέας Σκόγκλουντ βρέθηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με διαφορά μόλις μισού δευτερολέπτου από την δεύτερη Φινλανδία (Έερο Χίρβονεν & Ίλκα Χέρολα). Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στην Αυστρία (Στέφαν Ρετενέγκερ & Γιοχάνες Λάμπαρτερ).
Ο Όφτεμπρο έγραψε ιστορία στο "Tesero Cross-Country Skiing Stadium", καθώς αυτό ήταν το τρίτο του χρυσό μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση (μετά τις νίκες του στα ατομικά αγωνίσματα Gundersen σε μεγάλο και κανονικό βατήρα), φτάνοντας συνολικά τα πέντε Ολυμπιακά μετάλλια στην καριέρα του. Για τον Σκόγκλουντ, αυτό ήταν το παρθενικό του μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Το αγώνισμα, το οποίο διεξάγεται πλέον με νέα μορφή ομάδων δύο αθλητών (αντί για τέσσερις), ξεκίνησε το πρωί με το άλμα με σκι. Η Γερμανία πήρε το προβάδισμα χάρη σε ένα εξαιρετικό άλμα του Βίντσεντς Γκάιγκερ (124,5 βαθμοί). Η Νορβηγία ακολούθησε με μειονέκτημα 13 δευτερολέπτων για το κομμάτι του σκι αντοχής, ενώ η Ιαπωνία, η Φινλανδία και η Αυστρία βρίσκονταν πιο πίσω.
Στο αγώνισμα αντοχής (15χλμ, 10 γύροι), η πυκνή χιονόπτωση άλλαξε τα δεδομένα. Στους πρώτους γύρους, Γερμανία και Νορβηγία μονομάχησαν στην κορυφή.
Στον 3ο γύρο, Ιαπωνία, Αυστρία και Φινλανδία κάλυψαν τη διαφορά, δημιουργώντας ένα γκρουπ πέντε διεκδικητών αλλά στον 7ο γύρο ήρθε η απόλυτη ανατροπή. Ο Γκάιγκερ (Γερμανία) έπεσε δύο φορές στο χιόνι, όπως και η ομάδα της Ιαπωνίας, θέτοντας και τα δύο φαβορί εκτός μάχης.
Λίγο αργότερα, μια πτώση του Αυστριακού Ρετενέγκερ άφησε την Αυστρία εκτός διεκδίκησης του χρυσού, μετατρέποντας τους τελευταίους γύρους σε μια τιτανομαχία Νορβηγίας - Φινλανδίας.