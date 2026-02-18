«Πόλεμος» ομοσπονδίας μπάσκετ - Αμαρουσίου και στη μέση ο Ντικούδης: Παραπέμπεται στην επιτροπή δεοντολογίας η ΚΑΕ
«Πόλεμος» ομοσπονδίας μπάσκετ - Αμαρουσίου και στη μέση ο Ντικούδης: Παραπέμπεται στην επιτροπή δεοντολογίας η ΚΑΕ
Το Μαρούσι εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Δήμου Ντικούδη και ο Βαγγέλης Λιόλιος το παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογίας - Αφορμή για τη νέα κόντρα στάθηκε η δήλωση του Ηλία Παπαθεοδώρου μετά το παιχνίδι με την Καρδίτσα
«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Μαρούσι και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με τον παλαίμαχο άσο και αντιπρόεδρο της ΕΟΚ, Δήμο Ντικούδη, να είναι στη μέση.
Ο σπουδαίος μπασκετμπολίστας σχολίασε το πρόσφατο ξέσπασμα του προπονητή του Αμαρουσίου Ηλία Παπαθεοδώρου αναφέροντας: «Όταν δεν μπορείς να προπονήσεις πλέον και είσαι κοντά στον υποβιβασμό ενός κλαμπ 2 εκατομμυρίων μπάτζετ, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να μείνεις στο επίκεντρο. Κοίτα στον γ@@@@ο καθρέφτη».
Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου θυμίζουμε ανέφερε μετά το ματς με την Καρδίτσα: «Είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε. Κι αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε, δεν σε φοβάμαι, ούτε εγώ, ούτε το Μαρούσι. Δεν σε φοβόμαστε ρε. Το κατάλαβες; Είσαι μικρός, είσαι λίγος, ό,τι και να κάνεις. Δεν σε φοβόμαστε. Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν σταματάμε. Καλό βράδυ σε όλους».
KAE Μαρούσι: Ήταν δική του πρωτοβουλία ή προέκυψε κατά παραγγελία(!!!);
Η ΚΑΕ δεν άφησε αναπάντητη την τοποθέτηση Ντικούδη και εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Αλήθεια, ποιά εσωτερική ανάγκη, ποια ιδιότητα και ποιο σκεπτικό ώθησε τον Δήμο Ντικούδη να τοποθετηθεί δημόσια και μάλιστα με αυτό το ύφος, πάνω σε θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Γιατί πλέον δεν είναι μόνο ένας παλαίμαχος διεθνής αθλητής ή ένας απλός φίλαθλος, αλλά φέρει και θεσμική ιδιότητα του Μέλους του ΔΣ της ΕΟΚ και του Υπεύθυνου των Εθνικών Ομάδων (έμμισθος;). Κάτι που σημαίνει ότι ο ίδιος, εκτός από χρήματα, ως επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, τα τελευταία χρόνια “εισέπραξε” και εξουσία.
Μήπως άραγε επιθυμεί να τον ρωτάνε οι επαγγελματικές ομάδες πόσα χρήματα θα επενδύσουν και ποιόν προπονητή θα επιλέγουν για να τα υποστηρίξει; Πάντως, μέχρι τώρα, δεν έχουμε καταλάβει αν η πρόσφατη ειρωνική ανάρτησή του με προφανή στόχο την ομάδα μας (για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας) ήταν δική του πρωτοβουλία ή προέκυψε κατά παραγγελία(!!!).
Επειδή λοιπόν (ίσως) θεωρεί ότι μέσα στις αρμοδιότητές του είναι να κρίνει και να κατακρίνει επαγγελματίες προπονητές με την διαδρομή του Ηλία Παπαθεοδώρου και ειδικά ενός σωματείου με την ιστορία του Αμαρουσίου, θα τον καλέσουμε δια της νομικής οδού, να μας εξηγήσει από που αντλεί αυτό το δικαίωμα.
Υ.Γ: Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αντίδραση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΟK, η οποία έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για δημόσιες δηλώσεις και συμπεριφορές αθλητών, προπονητών και παραγόντων που έχουν εκφραστεί με πολύ πιο ήπιο λεξιλόγιο».
Άμεση ήταν η αντίδραση από την ΕΟΚ. Με άμεση παρέμβαση του προέδρου της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου, το Μαρούσι παραπέμπεται στην επιτροπή δεοντολογίας, για την ανακοίνωση που εξέδωσε και κρίνεται συκοφαντική και προσβλητική για τον εκλεγμένο αντιπρόεδρο της ΕΟΚ.
Ντικούδης: Υποδείξεις, γελοιότητες και απειλές δεν με αγγίζουν
Στην ανακοίνωση του Αμαρουσίου απάντησε μέσω Facebook και ο Δήμος Ντικούδης.
«Το δικαίωμα μου να εκφράζω μπασκετικές απόψεις μετά από 17 χρόνια επαγγελματικής καριέρας και 5 χρόνια εκλεγμένο μέλος του δ.σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας, στην προσωπική μου σελίδα στα sociαl media, δεν μπορεί να μου το στερήσει κανείς. Σε όποιον αρέσουν οι απόψεις μου καλώς, σε όποιον δεν αρέσουν, πάλι καλώς... Υποδείξεις, γελοιότητες και απειλές δεν με αγγίζουν...» ανέφερε ο Ντικούδης.
