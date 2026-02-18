«Πόλεμος» ομοσπονδίας μπάσκετ - Αμαρουσίου και στη μέση ο Ντικούδης: Παραπέμπεται στην επιτροπή δεοντολογίας η ΚΑΕ

Το Μαρούσι εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Δήμου Ντικούδη και ο Βαγγέλης Λιόλιος το παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογίας - Αφορμή για τη νέα κόντρα στάθηκε η δήλωση του Ηλία Παπαθεοδώρου μετά το παιχνίδι με την Καρδίτσα