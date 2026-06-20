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ΑΕΚ: Το ιδιαίτερο μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου στη φανέλα μικρού φίλου του Ολυμπιακού
ΑΕΚ: Το ιδιαίτερο μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου στη φανέλα μικρού φίλου του Ολυμπιακού
Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ κατά την επίσκεψή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, Λογγά Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της περιοδείας της κούπας του πρωταθλήματος, είχε μία ξεχωριστή συνάντηση
Στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Καλαμάτα, πρώτος σταθμός της περιοδείας της κούπας του πρωταθλήματος, ο Μάριος Ηλιόπουλος πέρασε και από τον τόπο της καταγωγής του, το χωριό Λογγά.
Εκεί επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της τοπικής ομάδας ΑΕ Λογγά, ενώ περπάτησε στο χωριό και μίλησε με τους κατοίκους.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος υπέγραψε και φανέλες παιδιών. Μάλιστα σε έναν μικρό φίλο του Ολυμπιακού άφησε ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι».
«Θωμά όταν μεγαλώσεις να τραβήξεις το δρόμο της αξιοπρέπειας και του ευ αγωνίζεσθαι. Με αγάπη Μάριος», ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Εκεί επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της τοπικής ομάδας ΑΕ Λογγά, ενώ περπάτησε στο χωριό και μίλησε με τους κατοίκους.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος υπέγραψε και φανέλες παιδιών. Μάλιστα σε έναν μικρό φίλο του Ολυμπιακού άφησε ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι».
«Θωμά όταν μεγαλώσεις να τραβήξεις το δρόμο της αξιοπρέπειας και του ευ αγωνίζεσθαι. Με αγάπη Μάριος», ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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