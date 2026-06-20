ΑΕΚ: Το ιδιαίτερο μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου στη φανέλα μικρού φίλου του Ολυμπιακού
SPORTS
ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος Καλαμάτα

ΑΕΚ: Το ιδιαίτερο μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου στη φανέλα μικρού φίλου του Ολυμπιακού

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ κατά την επίσκεψή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, Λογγά Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της περιοδείας της κούπας του πρωταθλήματος, είχε μία ξεχωριστή συνάντηση

ΑΕΚ: Το ιδιαίτερο μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου στη φανέλα μικρού φίλου του Ολυμπιακού
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Καλαμάτα, πρώτος σταθμός της περιοδείας της κούπας του πρωταθλήματος, ο Μάριος Ηλιόπουλος πέρασε και από τον τόπο της καταγωγής του, το χωριό Λογγά.

Εκεί επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της τοπικής ομάδας ΑΕ Λογγά, ενώ περπάτησε στο χωριό και μίλησε με τους κατοίκους.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος υπέγραψε και φανέλες παιδιών. Μάλιστα σε έναν μικρό φίλο του Ολυμπιακού άφησε ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι».

«Θωμά όταν μεγαλώσεις να τραβήξεις το δρόμο της αξιοπρέπειας και του ευ αγωνίζεσθαι. Με αγάπη Μάριος», ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.

Πηγή:www.gazzetta.gr
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης