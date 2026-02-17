Basket League: Πρόστιμα σε ΚΑΕ Μαρούσι και Παπαθεοδώρου
Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε με 12.000 ευρώ πρόστιμο τον Ηλία Παπαθεοδώρου και με 20.000 ευρώ την ΚΑΕ Μαρούσι
Με 12.000 ευρώ πρόστιμο λόγω των δηλώσεών του μετά τα παιχνίδια με την Καρδίτσα και την Μύκονο τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ο προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου.
Ακόμα με 20.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΚΑΕ Μαρούσι.
Η ανακοίνωση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ
1. Απαλλάσσεται ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, Προπονητής της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896)από το πειθαρχικό παράπτωμα της έργω εξύβρισης σε βάρος των διαιτητών κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε), που διεξήχθη την 14-2-2026.
2. Επιβάλλεται στον Ηλία Παπαθεοδώρου, Προπονητή της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896):α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πέντε (5.000,00) ευρώ, για δημόσιες δηλώσεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος μετά το τέλος του αγώνα της ομάδας της ανωτέρω ΚΑΕ με την ομάδα της «ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΕ», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 στις 02.11.2025, και β) έγγραφη ενώπιον του ΜΔΟ ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών δηλώσεων του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοσης σε αυτόν της παρούσας πειθαρχικής απόφασης καθώς και αυστηρή έγγραφη επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο επτά (7.000,00) ευρώ, για δημόσιες δηλώσεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος μετά το τέλος του αγώνα της ανωτέρω ΚΑΕ με την ομάδα της «ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ» ο οποίος διεξήχθη στις 14.02.2026, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
3. Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896):α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) ευρώ για δηλώσεις του προπονητή της που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος μετά το τέλος του αγώνα της ομάδας της ΚΑΕ με την ομάδα της «ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΕ», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 στις 02.11.2025 και β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) ευρώ για δημόσιες δηλώσεις του προπονητή της που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος μετά το τέλος του αγώνα της ΚΑΕ με την ομάδα της «ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ» ο οποίος διεξήχθη στις 14.02.2026, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
4. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896)από την κατηγορία για πράξεις των φιλάθλων με εξυβριστικό περιεχόμενο στον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε), που διεξήχθη την 14-2-2026.
