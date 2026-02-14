Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Τρομερό ξέσπασμα από τον Παπαθεοδώρου: «Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι, είσαι μικρός»
Τρομερό ξέσπασμα από τον Παπαθεοδώρου: «Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι, είσαι μικρός»
Ο προπονητής του Αμαρουσίου αποβλήθηκε από τον αγώνα όταν διαμαρτυρήθηκε έντονα σε παίκτη του και μετά τη νίκη επί της Καρδίτσας ξέσπασε μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ
Ξέσπασε στο φινάλε του αγώνα του Αμαρουσίου με την Καρδίτσα ο προπονητής των γηπεδούχων, Ηλίας Παπαθεοδώρου, ο οποίος αποβλήθηκε ενώ διαμαρτυρήθηκε σε παίκτη του.
Το Μαρούσι τελικά πήρε τη νίκη με 78-77 και πήρε ανάσα στη μάχη της παραμονής στη Stoiximan Basket League με τον Έλληνα τεχνικό να ξεσπά μιλώντας στην ΕΡΤ μιλώντας σε πρώτο ενικό χωρίς να κατονομάσει σε ποιον απευθύνονταν.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παπαθεοδώρου
«Είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε.
Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε, δε σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι. Δε σε φοβόμαστε ρε.
Το κατάλαβες; Είσαι μικρός, είσαι λίγος ό,τι και να κάνεις. Δε σε φοβόμαστε. Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν σταματάμε. Καλό βράδυ σε όλους».
Το Μαρούσι τελικά πήρε τη νίκη με 78-77 και πήρε ανάσα στη μάχη της παραμονής στη Stoiximan Basket League με τον Έλληνα τεχνικό να ξεσπά μιλώντας στην ΕΡΤ μιλώντας σε πρώτο ενικό χωρίς να κατονομάσει σε ποιον απευθύνονταν.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παπαθεοδώρου
«Είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε.
Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε, δε σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι. Δε σε φοβόμαστε ρε.
Το κατάλαβες; Είσαι μικρός, είσαι λίγος ό,τι και να κάνεις. Δε σε φοβόμαστε. Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν σταματάμε. Καλό βράδυ σε όλους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα