ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Τρομερό ξέσπασμα από τον Παπαθεοδώρου: «Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι, είσαι μικρός»
SPORTS
Μαρούσι Καρδίτσα Ηλίας Παπαθεοδώρου Basket League

Τρομερό ξέσπασμα από τον Παπαθεοδώρου: «Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι, είσαι μικρός»

Ο προπονητής του Αμαρουσίου αποβλήθηκε από τον αγώνα όταν διαμαρτυρήθηκε έντονα σε παίκτη του και μετά τη νίκη επί της Καρδίτσας ξέσπασε μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ

Τρομερό ξέσπασμα από τον Παπαθεοδώρου: «Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι, είσαι μικρός»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ξέσπασε στο φινάλε του αγώνα του Αμαρουσίου με την Καρδίτσα ο προπονητής των γηπεδούχων, Ηλίας Παπαθεοδώρου, ο οποίος αποβλήθηκε ενώ διαμαρτυρήθηκε σε παίκτη του. 

Το Μαρούσι τελικά πήρε τη νίκη με 78-77 και πήρε ανάσα στη μάχη της παραμονής στη Stoiximan Basket League με τον Έλληνα τεχνικό να ξεσπά μιλώντας στην ΕΡΤ μιλώντας σε πρώτο ενικό χωρίς να κατονομάσει σε ποιον απευθύνονταν. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παπαθεοδώρου 

«Είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε.

Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε, δε σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι. Δε σε φοβόμαστε ρε.

Το κατάλαβες; Είσαι μικρός, είσαι λίγος ό,τι και να κάνεις. Δε σε φοβόμαστε. Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν σταματάμε. Καλό βράδυ σε όλους».

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης