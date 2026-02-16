Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Στην Αθήνα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και... φορτσάρει για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
Τις επόμενες ώρες θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει και την πρώτη του προπόνηση
Ο Αμερικανός φόργουορντ Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις «πάτησε» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 01:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας και τις επόμενες ώρες θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει και την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό.
Στόχος του ίδιου του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αλλά και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού AKTOR είναι να κάνει ντεμπούτο στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη, με την αποστολή της ομάδας να αναχωρεί για το Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (17/02).
Κάτι που είπε και ο Εργκίν Άταμαν στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου και την ήττα-σοκ που υπέστησαν οι «πράσινοι» για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
«Φυσικά σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τον Χέιζ-Ντέιβις στο Final Eight, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μου είπε ότι σωματικά είναι έτοιμος και θα ξεκινήσει προπονήσεις από αύριο. Αν είναι έτοιμος θα παίξει» είπε ο Τούρκος προπονητής των πράσινων.
Συμπλήρωσε, δε, ότι «πρώτα πρέπει να ενσωματώσουμε τον Νάιτζελ στο σύστημα, οπότε όχι δεν θα κάνουμε μεταγραφή στο πέντε. Έχουμε καλό ρόστερ που μπορεί να παλέψει με οποιονδήποτε. Μια τέτοια ήττα όπως η σημερινή μπορεί να συμβεί στον αθλητισμό όταν δεν είσαι έτοιμος πνευματικά. Ελπίζω ότι η νέα “προσθήκη” για την ομάδα μας θα είναι ο Ματίας Λεσόρ. Αυτό είναι το πλάνο και πάει πολύ καλά. Περιμένουμε ότι θα μπει στην ομάδα μετά το Κύπελλο».
