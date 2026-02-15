Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ
Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ
Η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα
Πρώτη παρέμεινε η ΑΕΚ στη βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Η ΑΕΚ είναι στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ ο οποίος όμως έχει αγώνα λιγότερο, αυτόν με την Κηφισιά στη Νίκαια, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας με την Ένωση ο Δικέφαλος του Βορρά θα είναι πρώτος.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 παιχνίδια)
1. ΑΕΚ 49
2. Ολυμπιακός 47
3. ΠΑΟΚ 46
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 32
6. Άρης 27
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 25
9. Παναιτωλικός 21
10. Ατρόμητος 20
11. Κηφισιά 20
12. ΑΕΛ 19
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανσερραϊκός έχουν 20 αγώνες.
