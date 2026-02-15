ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό

Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ
SPORTS
Super League 1 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός

Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ
5 ΣΧΟΛΙΑ
Πρώτη παρέμεινε η ΑΕΚ στη βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 

Η ΑΕΚ είναι στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ ο οποίος όμως έχει αγώνα λιγότερο, αυτόν με την Κηφισιά στη Νίκαια, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας με την Ένωση ο Δικέφαλος του Βορρά θα είναι πρώτος. 


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 παιχνίδια)
1. ΑΕΚ 49
2. Ολυμπιακός 47 
3. ΠΑΟΚ 46 
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 32
6. Άρης 27
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 25
9. Παναιτωλικός 21
10. Ατρόμητος 20 
11. Κηφισιά 20
12. ΑΕΛ 19
13. Αστέρας Τρίπολης 16 
14. Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανσερραϊκός έχουν 20 αγώνες. 
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης