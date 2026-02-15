Ρεάλ Μαδρίτης - Σοσιεδάδ 4-1: Πάτησε κορυφή από την άσπρη βούλα, δείτε τα γκολ

Κλείσιμο

Το νικηφόρο σερί συνεχίζεται για τη Ρεάλ! Ξεμπερδεύοντας πρακτικά από το 46΄με δυο εύστοχα πέναλτι του Βινίσιους σε ματς όπου η μπάλα στήθηκε συνολικά τρεις φορές στην άσπρη βούλα, η ομάδα του Αρμπελόα συνέτριψε με συνοπτικές διαδικασίες με 4-1 τη Σοιεδάδ και ανέβηκε στην κορυφή της La Liga, στο +2 με ματς περισσότερο από τη Μπαρτσελόνα.Δείτε τα γκολ:Ο αγώνας δεν άργησε να πάρει μπρος, αφού μέσα στο πρώτο ημίωρο είχαν σημειωθεί τέσσερα γκολ! Μόλις στο 5΄η Ρεάλ πήρε το προβάδισμα με την πρώτη της τελική στο ματς, όταν ο Αλεξάντερ-Άρνολντ έκανε φανταστική μπαλιά στην καρδιά της άμυνας και ο Γκονζάλο Γκαρθία τσίμπησε τη μπάλα για να τη στείλει στη γωνία της εστίας. Ένα τέταρτο αργότερα ωστόσο η Σοσιεδάδ έφτασε στην ισοφάριση.Ενώ οι Βάσκοι πάλευαν να απειλήσουν ένα κάκιστο τάκλιν του Χάουσεν στην περιοχή τους έδωσε την ευκαιρία να ισοφαρίσουν από το σημείο του πέναλτι, με τον Ογιαρθάμπαλ να ευστοχεί για το 1-1. Η απάντηση της Ρεάλ ωστόσο ήταν άμεση και... παρόμοια. Στο 24΄συγκεκριμένα ο Βινίσιους κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Αραμπούρου κι ευστόχησε από την άσπρη βούλα για να ανακτήσει το Μαδριλένικο προβάδισμα.Με το ηθικό υψηλό οι παίκτες του Αρμπελόα σκόραραν και το τρίτο τέρμα στο 31΄, όταν έπειτα από κυκλοφορία σε κλειστό χώρο ο Βαλβέρδε υποδέχθηκε τη μπάλα και με τρομερό πλασέ από το ύψος της περιοχής έγραψε το 3-1. Τέσσερα με μηδαμινές χαμένες ευκαιρίες στο μεσοδιάστημα, προτού... σπάσει το σερί ο Γκονζάλο Γκαρθία στο 45΄+3΄ο οποίος αστόχησε φάτσα με το τέρμα!Κι ό,τι ελπίδες μπορεί να είχαν οι Βάσκοι για ανατροπή στο β΄μέρος, σβήστηκαν οριστικά από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Στην πρώτη επίθεση μετά την ανάπαυλα άλλωστε ο Αραμπούρου κατεδάφισε ξανά με τάκλιν τον Βινίσιους και ο Βραζιλιάνος τον ευχαρίστησε για να γράψει το 4-1 από την άσπρη βούλα. Οι φιλοξενούμενοι ρίσκαραν, ανέβηκαν στο γήπεδο, αλλά οι προσπάθειές τους σταμάτησαν πάνω στον εξαιρετικό Κουρτουά, με κορυφαία το χαμένο τετ-α-τετ του Σολέρ στο 63΄.Στο τελευταίο εικοσάλεπτο η Ρεάλ είχε ένα κάρο υποσχόμενες επιθέσεις για το 5-1, το βρήκε με τον Βινίσιους στο 89΄, όμως το χατ τρικ του Βραζιλιάνου δεν συνέβη ποτέ καθώς αποδείχθηκε πως ήταν εκτεθειμένος. Κάπως έτσι το 4-1 έμεινε μέχρι τέλους, επισφραγίζοντας την πρώτη ήττα των Βάσκων με τον Πελεγκρίνο Ματαράτσο στον πάγκο.Ρεάλ Μαδρίτης (Αλβάρο Αρμπελόα): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ (60΄Καρβαχάλ), Ρούντιγκερ (60΄Αλάμπα), Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί (79΄Θεστέρο), Καμαβινγκά (73΄Θεμπάγιος), Βαλβέρδε (73΄Μπραΐμ Ντίαθ), Γκιουλέρ, Βινίσιους, Γκονζάλο ΓκαρθίαΣοσιεδάδ (Πελεγκρίνο Ματαράτσο): Ρεμίρο, Αραμπουρού, Μαρτίν, Θουμπελντία, Μουνιόθ, Ερέρα (60΄Τουριέντες), Γκοροσάτεγκι, Γουέσλεϊ (46΄Γκέδες), Μαρίν (73΄Ντίαθ), Σολέρ, Ογιαρθάμπαλ (60΄Όσκαρσον)