Παναθηναϊκός: Χωρίς Ίνγκασον και Κυριακόπουλο κόντρα στην ΑΕΛ
Παναθηναϊκός: Χωρίς Ίνγκασον και Κυριακόπουλο κόντρα στην ΑΕΛ
Απρόοπτα της τελευταίας στιγμής για τον Ισπανό τεχνικό ενόψει του αυριανού αγώνα (15/2) – Μέσα Τσέριν και Ρενάτο Σάντσες, αναλυτικά η αποστολή
Με σημαντικά προβλήματα της τελευταίας στιγμής στην αμυντική γραμμή, αλλά και επιστροφές στον άξονα, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με την ΑΕΛ (Κυριακή 15/02, 21:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Η απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις για τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος είχε ήδη στο μυαλό του πλάνο διαχείρισης και αλλαγών (rotation), είδε δύο βασικά στελέχη της άμυνας να τίθενται νοκ-άουτ.
Τα προβλήματα και οι επιστροφές
Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμεινε ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, αλλά και ο Ίνγκι Ίνγκασον. Ο Ισλανδός στόπερ αισθάνθηκε ενοχλήσεις και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται τις επόμενες ημέρες.
Στον αντίποδα, χαμόγελα έφερε η ετοιμότητα των Άνταμ Τσέριν και Ρενάτο Σάντσες. Ο Σλοβένος χαφ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις, ενώ ο Πορτογάλος μέσος άφησε πίσω του την ίωση που τον ταλαιπώρησε χθες, και αμφότεροι τέθηκαν στη διάθεση του 65χρονου προπονητή.
Το πρόγραμμα και το απουσιολόγιο
Το σημερινό μενού στο Κορωπί περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και έμφαση στις στατικές φάσεις.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τζούρισιτς και Ντέσερς, ενώ θεραπεία έκαναν οι Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας.
Η αποστολή του «Τριφυλλιού»
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι εξής ποδοσφαιριστές:
Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.
