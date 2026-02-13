O Γκουαρδιόλα απάντησε στον Ράτκλιφ: «Αν αγκαλιάσουμε άλλες κουλτούρες θα έχουμε καλύτερη κοινωνία»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της αποδοχής της πολυπολιτισμικότητας, τονίζοντας ότι η κοινωνία γίνεται καλύτερη όταν αγκαλιάζει διαφορετικές κουλτούρες και ανθρώπους από άλλες χώρες. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης του Κυπέλλου Αγγλίας με τη Σάλφορντ, ο Ισπανός τεχνικός απάντησε εμμέσως πλην σαφώς στα σχόλια του συνιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.
Ο Ράτκλιφ είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων δηλώνοντας πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει «αποικιοκρατηθεί από μετανάστες», αναγκαζόμενος αργότερα να ζητήσει συγγνώμη που «προσέβαλε ορισμένους ανθρώπους», επιμένοντας ωστόσο στην ανάγκη για «ανοιχτό διάλογο».
«Τύχη το πού γεννιέσαι, ανάγκη η μετανάστευση»
Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει και εργαστεί σε Ισπανία, Ιταλία, Κατάρ, Μεξικό, Γερμανία και Αγγλία, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα, τονίζοντας πως η καταγωγή είναι απλώς θέμα τύχης και όχι επιλογής.
«Το ότι εγώ είμαι Καταλανός κι εσύ Βρετανός... Τι επιρροή είχαμε εμείς στο πού γεννηθήκαμε; Το χρώμα του δέρματος ή ο τόπος γέννησης δεν κάνουν τη διαφορά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 55χρονος τεχνικός.
«Αντιμετωπίζουμε τους μετανάστες ή τους ανθρώπους από άλλες χώρες λες και είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα. Όλοι θέλουν μια καλύτερη ζωή. Οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν από τις πατρίδες τους λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν εκεί, όχι επειδή θέλουν να φύγουν. Κάποιοι βρίσκουν ευκαιρίες εκεί που γεννήθηκαν, άλλοι πρέπει να πάνε αλλού».
«Αγκαλιάστε τις άλλες κουλτούρες»
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γκουαρδιόλα έστειλε ένα μήνυμα ενότητας, υπογραμμίζοντας πως η πολυπολιτισμικότητα είναι πλούτος και όχι απειλή:
«Όσο περισσότερο αγκαλιάζουμε άλλες κουλτούρες, και το εννοώ να τις αγκαλιάζουμε πραγματικά, τόσο θα έχουμε μια καλύτερη κοινωνία. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό».
Η Σίτι αντιμετωπίζει τη Σάλφορντ το Σάββατο (17:00 ώρα Ελλάδας) για τον 4ο γύρο του FA Cup.