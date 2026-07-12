Ο Γιώργος Μαυρίδης ταξίδεψε στην Αμερική για το Μουντιάλ: «Κατάφερα να το ζήσω και να το γράψω στο βιβλίο της ζωής μου»
Ο Γιώργος Μαυρίδης ταξίδεψε στην Αμερική για το Μουντιάλ: «Κατάφερα να το ζήσω και να το γράψω στο βιβλίο της ζωής μου»
Αυτά που έζησα τις τελευταίες δύο μέρες μπορούν να γίνουν ταινία, όλα πήγαιναν στραβά και ανάποδα λες και δεν ήταν γραφτό να βρεθώ στο γήπεδο, πρόσθεσε
Ένα ταξίδι στην Αμερική έκανε ο Γιώργος Μαυρίδης για να ζήσει από κοντά στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Ο παρουσιαστής παρακολούθησε τον αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ελβετία και μοιράστηκε στιγμιότυπα και βίντεο από το γήπεδο, αλλά και τις εντυπώσεις του.
Παρά το άγχος που βίωσε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να βρεθεί στην Αμερική και εν τέλει στις κερκίδες, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για αυτή την εμπειρία. Υποσχέθηκε μάλιστα στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι το επόμενο διάστημα θα αναρτήσει και ένα ακόμη βίντεο, το οποίο αυτή τη στιγμη βρίσκεται στη φάση του μοντάζ.
Αποτυπώνοντας την εμπειρία του, ο Γιώργος Μαυρίδης έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram: «Και να σκεφτείς ότι την Παρασκευή το πρωί πέταξα από Θεσσαλονίκη. Αυτά που έζησα τις τελευταίες δύο μέρες μπορούν να γίνουν ταινία, δεν θυμάμαι πότε ζορίστηκα τόσο πολύ τελευταία φορά, πόσο άγχος, όλα πήγαιναν στραβά και ανάποδα λες και δεν ήταν γραφτό να βρεθώ στο γήπεδο. Κατάφερα να το ζήσω και να το γράψω στο βιβλίο της ζωής μου. Σύντομα θα μοντάρω ένα από τα καλύτερα βίντεο που έχω τραβήξει. Vamos Argentina».
Η ανάρτηση του Γιώργου Μαυρίδη
Παρά το άγχος που βίωσε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να βρεθεί στην Αμερική και εν τέλει στις κερκίδες, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για αυτή την εμπειρία. Υποσχέθηκε μάλιστα στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι το επόμενο διάστημα θα αναρτήσει και ένα ακόμη βίντεο, το οποίο αυτή τη στιγμη βρίσκεται στη φάση του μοντάζ.
Αποτυπώνοντας την εμπειρία του, ο Γιώργος Μαυρίδης έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram: «Και να σκεφτείς ότι την Παρασκευή το πρωί πέταξα από Θεσσαλονίκη. Αυτά που έζησα τις τελευταίες δύο μέρες μπορούν να γίνουν ταινία, δεν θυμάμαι πότε ζορίστηκα τόσο πολύ τελευταία φορά, πόσο άγχος, όλα πήγαιναν στραβά και ανάποδα λες και δεν ήταν γραφτό να βρεθώ στο γήπεδο. Κατάφερα να το ζήσω και να το γράψω στο βιβλίο της ζωής μου. Σύντομα θα μοντάρω ένα από τα καλύτερα βίντεο που έχω τραβήξει. Vamos Argentina».
Η ανάρτηση του Γιώργου Μαυρίδη
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