Γιοβάνοβιτς: «Στόχος η παραμονή στην ελίτ, θα είμαστε έτοιμοι για τις μεγάλες μάχες»
Γιοβάνοβιτς: «Στόχος η παραμονή στην ελίτ, θα είμαστε έτοιμοι για τις μεγάλες μάχες»
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός σχολίασε την κλήρωση της Εθνικής Ελλάδας με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία – Το μήνυμα για τη νέα πρόκληση στη League A
Η κληρωτίδα των Βρυξελλών δεν χαρίστηκε στην Εθνική Ελλάδας, τοποθετώντας την στον 2ο όμιλο της League A του Nations League απέναντι σε τρεις παραδοσιακές δυνάμεις, την Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Παρά το υψηλό επίπεδο δυσκολίας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εμφανίστηκε αισιόδοξος και προσγειωμένος, θέτοντας ως βασικό στόχο τη διατήρηση της θέσης της «γαλανόλευκης» ανάμεσα στους κορυφαίους.
«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολα»
Ο ομοσπονδιακός προπονητής στάθηκε αρχικά στην ιστορικότητα της στιγμής, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης:
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην κλήρωση της πρώτης λίγκας του Nations League. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές και θα βρεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους».
Το πλάνο για την παραμονή
Για τον κ. Γιοβάνοβιτς, η συμμετοχή στη League A αποτελεί την ευκαιρία για την ομάδα να εδραιωθεί στο υψηλότερο επίπεδο: «Στόχος μας σίγουρα είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας», ανάφερε και συνέχισε: «Το ξέρουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».
Γκαγκάτσης: Ιστορική στιγμή και μεγάλη πρόκληση
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κλήρωση της Εθνικής Ομάδας στην κορυφαία λίγκα του Nations League αποτελεί ιστορική στιγμή και παράλληλα μια μεγάλη πρόκληση, αλλά ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των διεθνών.
«Η κλήρωση της Εθνικής Ομάδας στο επόμενο UEFA Nations League αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά βρεθήκαμε στην ελίτ της διοργάνωσης.
Οι παίκτες μας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού απέναντι στην Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Σερβία και ευελπιστώ να πετύχουν τον στόχο που τέθηκε ήδη εκ μέρους του προπονητή τους να διατηρήσουν τη θέση που κέρδισαν στην League A.
Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά πιστεύουμε στις δυνατότητες των διεθνών μας».
