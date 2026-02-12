Κύπελλο Γερμανίας: Η Μπάγερν νίκησε 2-0 τη Λειψία και έκλεισε θέση στα ημιτελικά, δείτε τα γκολ

Συμπληρώθηκε το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Γερμανίας
, με την Μπάγερν
να επικρατεί άνετα με 2-0 της Λειψίας
στο Μόναχο, στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό και να παίρνει το «εισιτήριο» για τη συνέχεια του θεσμού.
Μετά από ένα πρώτο 45λεπτο χωρίς γκολ, στο δεύτερο ημίχρονο οι Βαυαροί «πάτησαν γκάζι» και με δύο τέρματα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών έφτασαν σχετικά άνετα στην πρόκριση, μένοντας μέσα στο παιχνίδι του νταμπλ.
Ο Κέιν με πέναλτι στο 64' άνοιξε το σκορ, για να «γράψει» το 2-0 στο 67' ο Ντίας, δίνοντας διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του DFB-Pokal έχουν ως εξής:
Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 3-0
Χόλσταϊν Κίελ-Στουτγκάρδη 0-3
Χέρτα Βερολίνου-Φράιμπουργκ 4-5 πέν. (0-0 κ.δ. και 1-1 παρ.)
Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 2-0