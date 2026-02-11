Ηλιόπουλος: «Ξύνονται στην γκλίτσα όσοι θέλουν να με φιμώσουν, αυτή είναι η ντροπή του ποδοσφαίρου»

Κλείνοντας ο Μάριος Ηλιόπουλος πρόσθεσε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε με μεγάλη προσοχή. Γιατί την επόμενη φορά που θα έρθω, επειδή υπάρχουν και άλλοι Γιαννάκηδες, δεν είναι μόνο Παπαδόπουλος. Υπάρχουν και άλλοι στο παρασκήνιο».«Έγινε μία δίωξη που είναι πρόκληση μετά τα όσα έγιναν στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Δεν έγινε αμέσως αλλά μετά την παρέλευση και την εκκαθάριση δικών και ακροατηρίων. Δηλαδή μετά την αθώωση του κ. Ηλιόπουλου για τον Μάκελι για τα όσα έγιναν στο γήπεδο μετά το ματς. Οι δηλώσεις έγιναν μετά από αυτή τη... σφαγή. Η διαιτητική σκοπιμότητα δεν είναι στο πέναλτι αλλά σε δύο σημεία. Τα λάθη του ελίτ Μάκελι στην αγκωνιά του Ποντένσε στον Ρότα. Και ότι ο Ποντένσε ρίχνει ομπρέλα στους οπαδούς της ΑΕΚ που τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ 10.000 ευρώ και 10.000 ευρώ στον Ολυμπιακό. Έπρεπε να επέμβει η ΑΕΚ και να μπει στη θέση των παρατηρητών που αυτοί έπρεπε να το δουν και να το γράψουν. Αυτό είναι ντροπή. Το... κερασάκι της τούρτας είναι ο Μάκελι. Η τούρτα είναι όσα κατήγγειλε ο κ. Ηλιόπουλος τόση ώρα κ. Πρόεδρε.Αλίμονο αν ο Μάκελι με αυτή τη διαιτησία θα παρέμενε χωρίς καμία κριτική. Ο Ηλιόπουλος θέλει να υπερασπίσει την ΑΕΚ. Το MEGA στην εκπομπή με τα κόκκινα γυαλιά είπαν ότι ο κ. Ηλιόπουλος έφτυσε τον Μεντιλίμπαρ! Δεν το είπε ο Ολυμπιακός και το είπαν στο MEGA. Ο κ. Ηλιόπουλος σε κάθε ματς έχει διαπίστευση σε κάθε αγώνα και είναι παρών πάντα. Ο κ. Ηλιόπουλος έπαιξε τον ρόλο του κυματοθραύστη καθώς μετέφερε στον Μάκελι την αγανάκτηση 33.000».