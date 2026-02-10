To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
ΠΑΟΚ: Χωρίς Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς «μέσα» ο Μεϊτέ με Παναθηναϊκό
ΠΑΟΚ: Χωρίς Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς «μέσα» ο Μεϊτέ με Παναθηναϊκό
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για τον ημιτελικό της Τετάρτης - Θλάση ο Ντεσπόντοφ
Με Σουαλιό Μεϊτέ αλλά χωρίς Γιάννη Κωνσταντέλια, Λούκα Ιβανούσετς, Κίριλ Ντεσπόντοφ θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στον 2ο ημιτελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη (20:30) στην Τούμπα.
Οι Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας είναι γνωστές απουσίες και σ' αυτές προστέθηκε και εκείνη του Βούλγαρου ο οποίος έχει θλάση.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι στο 1ο ματς ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 στη Λεωφόρο.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου για τον επαναληπτικό ημιτελικό της Τούμπας κόντρα στον Παναθηναϊκό, που κρίνει μία θέση στον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η ομάδα δούλεψε στον τομέα της τακτικής μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις. Οι Κωνσταντέλιας , Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Βούλγαρος έκανε μαγνητική, η οποία είχε ευρήματα, επιβεβαιώνοντας τον μυϊκό τραυματισμό. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά».
Οι Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας είναι γνωστές απουσίες και σ' αυτές προστέθηκε και εκείνη του Βούλγαρου ο οποίος έχει θλάση.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι στο 1ο ματς ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 στη Λεωφόρο.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου για τον επαναληπτικό ημιτελικό της Τούμπας κόντρα στον Παναθηναϊκό, που κρίνει μία θέση στον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η ομάδα δούλεψε στον τομέα της τακτικής μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις. Οι Κωνσταντέλιας , Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Βούλγαρος έκανε μαγνητική, η οποία είχε ευρήματα, επιβεβαιώνοντας τον μυϊκό τραυματισμό. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα