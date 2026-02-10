ΠΑΟΚ: Χωρίς Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς «μέσα» ο Μεϊτέ με Παναθηναϊκό
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για τον ημιτελικό της Τετάρτης - Θλάση ο Ντεσπόντοφ

Με Σουαλιό Μεϊτέ αλλά χωρίς Γιάννη Κωνσταντέλια, Λούκα Ιβανούσετς, Κίριλ Ντεσπόντοφ θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στον 2ο ημιτελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη (20:30) στην Τούμπα. 

Οι Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας είναι γνωστές απουσίες και σ' αυτές προστέθηκε και εκείνη του Βούλγαρου ο οποίος έχει θλάση. 

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι στο 1ο ματς ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 στη Λεωφόρο. 

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου για τον επαναληπτικό ημιτελικό της Τούμπας κόντρα στον Παναθηναϊκό, που κρίνει μία θέση στον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα δούλεψε στον τομέα της τακτικής μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις. Οι Κωνσταντέλιας , Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Βούλγαρος έκανε μαγνητική, η οποία είχε ευρήματα, επιβεβαιώνοντας τον μυϊκό τραυματισμό. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά».

