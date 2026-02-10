To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Άνοιξε την αυλαία ο Αγγέλης
Ο Αγγέλης κατέλαβε την 92η θέση σε 95 αθλητές και αγωνίζεται και πάλι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στα 10χλμ Ελεύθερη Τεχνική
Ο Απόστολος Αγγέλης ήταν ο πρώτος αθλητής της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 και συμμετείχε στο Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική Τεχνική.
Στο πρόγραμμα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου θα πάρουν μέρος στον αγώνα των 10χλμ Ελεύθερη Τεχνική η Νεφέλη Τίτα και η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου στις 14:00 ώρα Ελλάδας.
