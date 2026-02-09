To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Βίντεο: Ο Σπαλέτι... φίλησε γυναίκα δημοσιογράφο στον ώμο, για να δείξει τι είναι επαφή στην εποχή του VAR!
Βίντεο: Ο Σπαλέτι... φίλησε γυναίκα δημοσιογράφο στον ώμο, για να δείξει τι είναι επαφή στην εποχή του VAR!
Ο έμπειρος τεχνικός ήθελε να δείξει με παραστατικό τρόπο ότι πλέον οι επαφές εντός περιοχής ερμηνεύονται κατά το δοκούν από τους διαιτητές και τους VARιστες
Η Γιουβέντους έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στο εντός έδρας ματς με τη Λάτσιο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά στη «Μεγάλη Κυρία» είχαν πολλά παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης...
Κι αυτό ήταν κάτι παραπάνω από φανερό στις δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Λουτσιάνο Σπαλέτι με τον προπονητή της Γιουβέντους να προσφέρει μία ακόμη... cult στιγμή.
Η Φεντερίκα Ζίλε, η δημοσιογράφος του DAZN άκουγε τα παράπονα του έμπειρου τεχνικού για τη διαιτησία, όταν ο Σπαλέτι, σχολιάζοντας μαρκάρισμα που έγινε στον Καμπάλ μέσα στην περιοχή, αποφάσισε να γίνει... τολμηρά παραστατικός, λέγοντας: «Το μαρκάρισμα μπορεί να ερμηνευτεί όπως θέλει κανείς. Μπορώ να αγγίξω το χέρι σου; Μπορώ να σε φιλήσω, να σε χαΐδέψω; Όλα αυτά είναι μορφές επαφής, αλλά δεν είναι χτυπήματα», φιλώντας στη συνέχεια τη ρεπόρτερ του DAZN στον ώμο!
Η δημοσιογράφος χαμογέλασε αμήχανα, με το βίντεο να γίνεται αναμενόμενα viral. Άλλοι άσκησαν κριτική στον Σπαλέτι, θεωρώντας πως η κίνησή του ήταν απρεπής, με άλλους να θεωρούν πως ήταν κάτι αυθόρμητο που έγινε χωρίς διάθεση να προσβάλλει ή να κάνει τη δημοσιογράφο να νιώσει άβολα.
Κι αυτό ήταν κάτι παραπάνω από φανερό στις δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Λουτσιάνο Σπαλέτι με τον προπονητή της Γιουβέντους να προσφέρει μία ακόμη... cult στιγμή.
Η Φεντερίκα Ζίλε, η δημοσιογράφος του DAZN άκουγε τα παράπονα του έμπειρου τεχνικού για τη διαιτησία, όταν ο Σπαλέτι, σχολιάζοντας μαρκάρισμα που έγινε στον Καμπάλ μέσα στην περιοχή, αποφάσισε να γίνει... τολμηρά παραστατικός, λέγοντας: «Το μαρκάρισμα μπορεί να ερμηνευτεί όπως θέλει κανείς. Μπορώ να αγγίξω το χέρι σου; Μπορώ να σε φιλήσω, να σε χαΐδέψω; Όλα αυτά είναι μορφές επαφής, αλλά δεν είναι χτυπήματα», φιλώντας στη συνέχεια τη ρεπόρτερ του DAZN στον ώμο!
Luciano Spalletti ha stupito tutti quando dopo la partita Juve-Lazio ha dato un bacio a sorpresa alla giornalista di Dazn Federica Zille. Il tecnico bianconero voleva mettere a tema l’entità dei contatti in occasione dei rigori. Ha chiesto alla sua intervistatrice se poteva… pic.twitter.com/nTjFhdyWZE— La Stampa (@LaStampa) February 9, 2026
Η δημοσιογράφος χαμογέλασε αμήχανα, με το βίντεο να γίνεται αναμενόμενα viral. Άλλοι άσκησαν κριτική στον Σπαλέτι, θεωρώντας πως η κίνησή του ήταν απρεπής, με άλλους να θεωρούν πως ήταν κάτι αυθόρμητο που έγινε χωρίς διάθεση να προσβάλλει ή να κάνει τη δημοσιογράφο να νιώσει άβολα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα