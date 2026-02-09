Βίντεο: Ο Σπαλέτι... φίλησε γυναίκα δημοσιογράφο στον ώμο, για να δείξει τι είναι επαφή στην εποχή του VAR!
Ο έμπειρος τεχνικός ήθελε να δείξει με παραστατικό τρόπο ότι πλέον οι επαφές εντός περιοχής ερμηνεύονται κατά το δοκούν από τους διαιτητές και τους VARιστες

Η Γιουβέντους έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στο εντός έδρας ματς με τη Λάτσιο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά στη «Μεγάλη Κυρία» είχαν πολλά παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης...

Κι αυτό ήταν κάτι παραπάνω από φανερό στις δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Λουτσιάνο Σπαλέτι με τον προπονητή της Γιουβέντους να προσφέρει μία ακόμη... cult στιγμή.

Η Φεντερίκα Ζίλε, η δημοσιογράφος του DAZN άκουγε τα παράπονα του έμπειρου τεχνικού για τη διαιτησία, όταν ο Σπαλέτι, σχολιάζοντας μαρκάρισμα που έγινε στον Καμπάλ μέσα στην περιοχή, αποφάσισε να γίνει... τολμηρά παραστατικός, λέγοντας: «Το μαρκάρισμα μπορεί να ερμηνευτεί όπως θέλει κανείς. Μπορώ να αγγίξω το χέρι σου; Μπορώ να σε φιλήσω, να σε χαΐδέψω; Όλα αυτά είναι μορφές επαφής, αλλά δεν είναι χτυπήματα», φιλώντας στη συνέχεια τη ρεπόρτερ του DAZN στον ώμο!


Η δημοσιογράφος χαμογέλασε αμήχανα, με το βίντεο να γίνεται αναμενόμενα viral. Άλλοι άσκησαν κριτική στον Σπαλέτι, θεωρώντας πως η κίνησή του ήταν απρεπής, με άλλους να θεωρούν πως ήταν κάτι αυθόρμητο που έγινε χωρίς διάθεση να προσβάλλει ή να κάνει τη δημοσιογράφο να νιώσει άβολα.
