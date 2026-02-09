To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Κριστιάνο Ρονάλντο: Τέλος στην «απεργία», επιστρέφει στη δράση το Σάββατο
Η «A Bola» ισχυρίζεται ότι ο CR7 τερμάτισε την διαμαρτυρία του, αφού η Αλ Νασρ διευθέτησε τις εκκρεμείς πληρωμές που είχε με τους υπαλλήλους της
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους το προσεχές Σάββατο (14/02) για την αναμέτρηση της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Φατέχ, τερματίζοντας την αποχή του από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα A Bola, ο 41χρονος σταρ «κέρδισε τη μάχη» απέναντι στη διοίκηση και το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF), πετυχαίνοντας τους στόχους της διαμαρτυρίας του.
Το χρονικό της «ανταρσίας»
Ο Ρονάλντο είχε αποφασίσει να απέχει ως μέτρο πίεσης, απουσιάζοντας από τις νίκες της ομάδας του επί της Αλ Ριάντ (0-1) και στο μεγάλο «κλάσικο» κόντρα στην Αλ Ιτιχάντ (2-0). Ο λόγος της στάσης του ήταν διπλός. Εξέφρασε την αντίθεσή του στην πολιτική του PIF, θεωρώντας ότι οι κινήσεις που γίνονταν ευνοούσαν άλλους συλλόγους εις βάρος της Αλ Νασρ, ενώ σε μια ηγετική κίνηση που ξεπέρασε τα όρια του γηπέδου, διαμαρτυρήθηκε για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών σε αρκετούς υπαλλήλους και συνεργάτες του συλλόγου.
Η κατάσταση ξεμπλοκαρίστηκε όταν η Αλ Νασρ προχώρησε στην πλήρη εξόφληση των οφειλών προς το προσωπικό της. Ως ένδειξη καλής θέλησης, ο Πορτογάλος αρχηγός ενημέρωσε ότι τίθεται ξανά στη διάθεση του προπονητή του.
Παράλληλα, ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας για την επιστροφή του ήταν η αποκατάσταση των εξουσιών των συμπατριωτών του στη διοίκηση. Ο γενικός διευθυντής Ζοσέ Σεμέδο και ο αθλητικός διευθυντής Σιμάο Κοουτίνιο ανέκτησαν τους ρόλους τους, οι οποίοι είχαν «παγώσει» από τα τέλη Δεκεμβρίου, εμποδίζοντάς τους να λάβουν μέρος στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ιανουαρίου.
