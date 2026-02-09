La Liga Βαλένθια-Ρεάλ 0-2: Η Βασίλισσα «άλωσε» το Μεστάγια και παρέμεινε στο κυνήγι της Μπαρτσελόνα, δείτε τα γκολ

Χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε με «διπλό» από το «Μεστάγια», όπου επικράτησε 2-0 της Βαλένθια στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της LaLiga.
Απέναντι στις «νυχτερίδες» που παλεύουν για να ξεφύγουν από τις επικίνδυνες θέσεις, η ομάδα του Αρμπελόα κατάφερε να προηγηθεί με τον Καρέρας στο 65' κι αφού στάθηκε τυχερή στη συνέχεια με το δοκάρι των γηπεδούχων, στις καθυστερήσεις βρήκαν το δεύτερο γκολ με τον Μπαμπέ (έφθασε τα 23) και «κλείδωσαν» το «τρίποντο». Έτσι παρέμειναν στο -1 από την πρωτοπόρο, Μπαρτσελόνα, στη μάχη του τίτλου που όλα δείχνουν ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες.
Στο φινάλε οι οπαδοί της Βαλένθια έβγαλαν λευκά μαντήλια αποδοκιμάζοντας τον προπονητή της ομάδας, Κάρλος Κορμπεράν.
Τρεις ημέρες αφότου γνώρισε τη συντριβή (5-0) από την Ατλέτικο μέσα στη Σεβίλλη, στον προημιτελικό του κυπέλλου, η Μπέτις πήρε το... αίμα της πίσω, καθώς έγινε η δεύτερη ομάδα που «αλώνει» το «Μετροπολιτάνο» στη φετινή La Liga.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 23ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής: