La Liga Βαλένθια-Ρεάλ 0-2: Η Βασίλισσα «άλωσε» το Μεστάγια και παρέμεινε στο κυνήγι της Μπαρτσελόνα, δείτε τα γκολ
La Liga Βαλένθια-Ρεάλ 0-2: Η Βασίλισσα «άλωσε» το Μεστάγια και παρέμεινε στο κυνήγι της Μπαρτσελόνα, δείτε τα γκολ

Αλβάρο Καρέρας και Κιλιάν Μπαπέ έκριναν τη νίκη της Ρεάλ που την έστειλε ξανά στο -1 από την πρωτοπόρο Μπάρτσα

Χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε με «διπλό» από το «Μεστάγια», όπου επικράτησε 2-0 της Βαλένθια στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της LaLiga.

Απέναντι στις «νυχτερίδες» που παλεύουν για να ξεφύγουν από τις επικίνδυνες θέσεις, η ομάδα του Αρμπελόα κατάφερε να προηγηθεί με τον Καρέρας στο 65' κι αφού στάθηκε τυχερή στη συνέχεια με το δοκάρι των γηπεδούχων, στις καθυστερήσεις βρήκαν το δεύτερο γκολ με τον Μπαμπέ (έφθασε τα 23) και «κλείδωσαν» το «τρίποντο». Έτσι παρέμειναν στο -1 από την πρωτοπόρο, Μπαρτσελόνα, στη μάχη του τίτλου που όλα δείχνουν ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Στο φινάλε οι οπαδοί της Βαλένθια έβγαλαν λευκά μαντήλια αποδοκιμάζοντας τον προπονητή της ομάδας, Κάρλος Κορμπεράν.

Τρεις ημέρες αφότου γνώρισε τη συντριβή (5-0) από την Ατλέτικο μέσα στη Σεβίλλη, στον προημιτελικό του κυπέλλου, η Μπέτις πήρε το... αίμα της πίσω, καθώς έγινε η δεύτερη ομάδα που «αλώνει» το «Μετροπολιτάνο» στη φετινή La Liga.

VALENCIA CF 0 - 2 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS



Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 23ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:

Θέλτα-Οσασούνα 1-2 (53' πέν. Ιγκλέσιας - 35' Μπούντιμιρ, 79' Γκαρθία)
Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 3-0 (29' Λεβαντόφσκι, 61' Γιαμάλ, 83' Μπερνάλ)
Σοσιεδάδ-Ελτσε 3-1 (24' Σούσιτς, 37' Ογιαρθάμπαλ, 89' Όσκαρσον - 42' Αντρέ Σίλβα)
Ράγιο Βαγεκάνο-Οβιέδο Αναβλήθηκε
Αλαβές-Χετάφε 0-2 (53' Βάσκες, 71' Ιγκλέσιας)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε 4-2 (29', 34' Γκουρουθέτα, 86' Σεράνο, 90+9' Ναβάρο - 81' Ελκεθάμπαλ, 90+4' Ολαγκασάτι)
Σεβίλλη-Τζιρόνα 1-1 (90+2' Σάλας - 2' Λεμάρ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις 0-1 (28' Αντονι)
Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 (65' Καρέρας, 90'+1 Μπαπέ)
Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 9/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 58
Ρεάλ Μαδρίτης 57
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 42 -21αγ.
Μπέτις 38
Εσπανιόλ 34 -22αγ.
Θέλτα 33
Ρεάλ Σοσιεδάδ 31
Οσασούνα 29
Αθλέτικ Μπιλμπάο 28
Χετάφε 26
Τζιρόνα 26
Σεβίλλη 25
Αλαβές 25
Έλτσε 24
Μαγιόρκα 24
Βαλένθια 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.
Λεβάντε 18 -22αγ.
Οβιέδο 16 -22αγ.
